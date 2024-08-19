22 yaşındaki Beyza, Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

Sivas’ta sosyal medya üzerinden 'Cumhurbaşkanı ve dini değerlere hakaret ettiği' iddia edilen 22 yaşındaki Beyza G. , tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Yapılan incelemeler sonucu 22 yaşındaki Beyza G.'nin ‘uyuşturucu madde özendirme’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘dini değerlere hakaret’ edici paylaşımlar yaptığı iddia edildi.

Bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Beyza G.'yi gözaltına aldı.

Beyza G., emniyetteki işlemlerimin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Beyza G.'nin 2021 yılında da ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı öğrenildi.