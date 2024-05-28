22 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan aracın 22 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 04.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet Berke Kılıç (22) yönetimindeki 06 ABE 769 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şehit Yusuf Arkın Sokak ile Gündüz Sokak kesişiminde aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.