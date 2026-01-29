22 yaşındaki kadının katilinden ezber savunma

Balıkesir'de 22 yaşındaki Dilruba Elif Çetin'i bıçaklayarak katleden Burak İnci, ‘Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Kendisini bıçakladıktan sonra, yaşaması için 112'yi arayıp ekiplerin hemen gelmesini istedim" dedi.

Elif Çetin, Burak İnci tarafından darbedilince şikayette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Ardından yapılan görüşmede çıkan kavgada İnci, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Dilruba Elif Çetin'i sırtından 4 bıçak darbesiyle bıçakladı.

İnci, kadını bıçakladıktan sonra evin balkonundan atlayıp, kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ardından ise yakalanan İnci tutuklandı.

KATİLDEN EZBER SAVUNMA

Savcılık soruşturması sonrası Burak İnci hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İnci savunmasında Dilruba Elif Çetin ile zaman zaman tartışma yaşadıklarını ancak kısa sürede barıştıklarını söyledi. Burak İnci, "Dilruba hakkımda 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı aldırsa da yine birlikte oluyorduk. Olay akşamı alkol aldık. Aramızda bir kez daha tartışma çıktı. Olay büyüyünce bana, üvey babası olan A.O.'nun sevgilisi olduğunu kendisini para karşılığı erkeklere pazarladığını söyledi. Ağabeyimle de birlikte olduğunu anlatınca sinirlendim. Mutfakta bulunan küçük ekmek bıçağını ona sapladım. Sonra linç edilmekten korkup, kendimi balkondan aşağı bıraktım. Bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Aileme telefon açıp, haber verdim. Ardından polis tarafından yakalandım" dedi.

ÜVEY BABASI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Yargılamanın sürdüğü Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Dilruba Elif Çetin'in annesinin bir dönem birlikte yaşadığı A.O. tanık olarak dinlendi. Annesi öldükten sonra da Dilruba ile sürekli görüştüğünü, işi gereği Bursa'dan bazı hafta sonları kendisini ziyaret etmek için Erdek’e gittiğini söyleyen A.O., “Dilruba'nın annesi 2007 yılında kanserden öldü. O günden sonra Dilruba ile ben ilgileniyorum. Kendisine araba dahi satın aldım. İşim Bursa'da olduğu için hafta sonları ziyaret için Erdek'e yanına gidiyordum. Dilruba bir ara bana, 'Satın aldığın arabayı al. Burak elimden alıp satmak istiyor' diyerek teklifte bulundu. Olaydan bir hafta önce de Erdek'te olduğum sırada, evin balkonunun altına gelen sanık, Dilruba'yı unutamadığını belirtip, benimle konuşmak istediğini söyledi. Kabul etmedim" diye konuştu.

İnci, "Hakim Bey hala olayın şokundayım. Dilruba'yı unutamıyorum. Dilruba'yı bıçakladıktan sonra balkondan atladım. Bacaklarım kırıldı. Linç edilmekten korktuğum için aracın altına saklandım. Bu sırada Dilruba'nın yaşamasını çok istedim. O yüzden 112'yi arayıp, ekiplerin hemen gelmesini söyledim. Üzgünüm, affınıza sığınıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.