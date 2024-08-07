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22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Hatay’da 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 97 bin TL adli para cezasıyla aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 07.08.2024 21:39
  • Giriş: 07.08.2024 21:39
  • Güncelleme: 07.08.2024 21:39
Kaynak: İHA
22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı


Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama, göçmen kaçakçılığı yapmak ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından toplam 22 Yıl 6 ay Kesinleşmiş hapis cezası ve 97.320 TL Adli Para Cezası ile aranan T.A. Antakya Kisecik mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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