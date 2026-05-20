22 yıllık bekleyiş bitti: Arsenal’i yeniden zirveye taşıyan Mikel Arteta devrimi

Arsenal'in uzun bekleyişi dün gece sona erdi. Manchester City’nin Bournemouth deplasmanında 1-1 berabere kalmasıyla Mikel Arteta’nın takımı, bitime bir hafta kala Premier Lig şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.

Bu maçtan bir gün önce Burnley’i 1-0 mağlup ederek puanını 82’ye çıkaran Arsenal, City’nin puan kaybıyla 2003-04 sezonundan bu yana ilk kez İngiltere’nin en büyüğü oldu. Kuzey Londra ekibi böylece tarihindeki 14'üncü lig şampiyonluğuna ulaştı.

6 YILLIK DÖNÜŞÜM

Şampiyonluk yalnızca bir sezonun değil, altı yılı aşan bir dönüşümün sonucu oldu. Arteta, 2019’un aralık ayında göreve geldiğinde Arsenal sportif olarak savrulan, kimliğini arayan, taraftarıyla bağı zayıflamış bir kulüptü.

İspanyol teknik adam, kulübün oyununu, kadro yapısını, antrenman kültürünü ve psikolojik eşiğini yeniden inşa etmeye çalıştı. Bu süreç sancılı geçti. Fakat Arsenal yönetimi, üç sezon üst üste ikincilikle biten hayal kırıklıklarına rağmen Arteta projesinden vazgeçmedi.

Arsenal’in son yıllardaki hikâyesi, “Yaklaşan ama tamamlayamayan takım” etiketiyle şekillenmişti. 2022-23’te uzun süre lider götürdüğü yarışta Manchester City’ye geçilmiş, sonraki iki sezonda da zirveye yaklaşmasına rağmen son adımı atamamıştı.

BASKIYLA BAŞA ÇIKABİLDİ

Arsenal, şampiyon olamadan zirvede en uzun süre kalan takımlardan biri haline gelmişti. Bu sezon farkı yaratan şey, yalnızca daha kaliteli bir kadro değil, o kadronun baskıyla başa çıkabilmesiydi.

Arteta’nın rolü burada belirleyiciydi. İspanyol teknik adam, Arsenal’i klasik “güzel oynayan ama kırılgan” takım görüntüsünden uzaklaştırdı. Bu sezon Arsenal, zaman zaman estetikten çok sertliğe, akıcılıktan çok kontrole, gösterişten çok sonuca giden bir takım oldu.

DURAN TOPLARIN ÖNEMİ

Arsenal, özellikle duran topları sezonun ana silahlarından birine çevirdi. Nicolas Jover yönetimindeki duran top organizasyonlarıyla takım, Premier Lig’de 24 duran top golüne ulaştı. Bunların 18’i kornerlerden geldi. Bu, Arsenal’in şampiyonluk yürüyüşünde yalnızca yardımcı unsur değil, doğrudan belirleyici bir silahtı.

Yaşanan dönüşüm, Arsenal’in kimliğinde bilinçli bir sertleşme anlamına geldi. William Saliba, Gabriel, Jurrien Timber ve Declan Rice gibi fizik gücü yüksek oyuncularla kurulan omurga, takımı hem savunmada hem duran toplarda başka bir seviyeye taşıdı.

Arteta’nın Arsenal’i artık yalnızca pas yapan, ceza sahası çevresinde sabırla boşluk arayan bir takım değil, aynı zamanda rakibi boğan, ikinci topları toplayan, duran toplarda üstünlük kuran ve düşük skorlu maçları kazanabilen bir makineye dönüşmüştü.

CITY MAÇINDAN SONRA TOPARLANDILAR

Sezonun kırılma anı ise nisan ayındaki sarsıntıdan sonra geldi. Arsenal uzun süre liderliği korusa da Manchester City’nin baskısı arttı.

Etihad’da alınan 2-1’lik yenilgi, yarışın psikolojik üstünlüğünü City’ye geçirmiş gibi görünüyordu. Ancak önceki yılların aksine Arsenal bu kez dağılmadı. Burnley karşısındaki 1-0’lık galibiyet ve ardından City’nin Bournemouth’ta takılması, Arteta’nın takımının bu kez son virajı dönebildiğini gösterdi.

Kadronun derinliği de bu yürüyüşte önemli rol oynadı. Eberechi Eze ve Viktor Gyökeres gibi takviyeler, Arsenal’in hücum çeşitliliğini artırdı. Sportif direktör Andrea Berta’nın gelişiyle birlikte Arsenal’in transfer stratejisinin daha net bir ivme kazandı. Eze, özellikle kilit anlarda getirdiği yaratıcılıkla; Gyökeres ise fiziksel varlığı ve ceza sahası tehdidiyle Arteta’nın elini güçlendirdi.

Arsenal’in şampiyonluğunu yalnızca transferlerle açıklamak eksik olur. Arteta’nın asıl başarısı, kulüp içinde ortak bir dil yaratmasıydı. Takımın oyununda disiplin, saha dışı atmosferinde aidiyet, maç yönetiminde ise daha yüksek bir olgunluk vardı

Arteta, takım içinde hikâyeler ve psikolojik bağlar kurmaya önem verdi. Kulüpteki kültür inşası, oyuncuların yalnızca taktiksel değil duygusal olarak da projeye bağlanmasını sağladı.

ARTETA'NIN YARATTIĞI FARK

Bu şampiyonluk, Arteta için de oldukça önemli. Eleştirildiği dönemler oldu, özellikle sezon sonlarını yönetemediği, fazla detaycı olduğu, bazen oyunu aşırı kontrol etmeye çalıştığı söylendi. Fakat Arsenal yönetiminin sabrı ve Arteta’nın kendi fikirlerinden vazgeçmeden onları geliştirmesi, sonunda kulübü zirveye taşıdı. Üstelik bunu Pep Guardiola’nın Manchester City’si gibi son yılların en güçlü rakiplerinden birini geride bırakarak yaptı.

Arsenal, ligin son haftasında Crystal Palace deplasmanında kupasını kaldıracak ancak sezon henüz tamamen bitmedi. Londra ekibi, 30 Mayıs’ta Paris Saint-Germain’e karşı Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak. Yani Arteta’nın takımı, 22 yıllık lig hasretini bitirdikten sonra kulüp tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğu için de sahaya çıkacak.

Sonuçta Arsenal’in 2025-26 şampiyonluğu, yalnızca “bekleyiş bitti” cümlesiyle anlatılamayacak kadar katmanlı bir hikâye. Bu, sabrın, planın ve kulüp içi sürekliliğin zaferi oldu.

Wenger’in Yenilmezleri'nden 22 yıl sonra Arsenal, bu kez yenilmez olarak değil, daha soğukkanlı, daha fiziksel, daha pragmatik ve daha dayanıklı olarak zirveye çıktı.

Arteta’nın Arsenal’i belki geçmişin romantik takımına benzemiyor ama tam da bu yüzden, modern Premier Lig’i kazanabilecek kadar gerçek bir takıma dönüşmüş durumda.