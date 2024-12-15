22 yıllık iktidarlarında 21 ‘erteleme’
AKP iktidarında grev hakkı gasp edilen işçi sayısı 197 bine yükseldi. Anayasa Mahkemesi’nin ‘Grev ertelemeleri Anayasa’ya aykırı’ kararlarına rağmen AKP, iktidarı boyunca 21 grevi yasakladı.
Prof. Dr. Aziz Çelik’in hazırladığı grev yasağı derlemesine göre AKP iktidarında grevi en çok ertelenen sendika Birleşik Metal-İş oldu.
AKP iktidarında, MESS’e karşı başlatılan ve ardından yasaklanan grevlerde 197 bin işçinin hakkı gasp edildi.
2003-2024 döneminde yasaklanan grevlerin listesi şöyle:
2003
• Petlas’ta Petrol-İş grevi
Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 350
• Şişecam'da Kristal-İş grevi
Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 5000
2004
• Şişecam
Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "genel sağlığı bozmak" ve "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 5000
•Pirelli, Goodyear, Brisa’da Lastik-İş grevi
Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 5000
2005
•Erdemir Madencilik'te T. Maden-İş grevi
Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 400
2014
•Şişecam'da Kristal-İş grevi
Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 5800
•Çayırhan ve Çöllolar Kömür İşletmeleri'nde T. Maden-İş grevi
Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "genel sağlığı bozmak" ve "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 1500
2015
•MESS Grup TİS'ine karşı Birleşik Metal-İş grevi
Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 1500
2017
•Asil Çelik'te Birleşik Metal-İş grevi
Gerekçe: OHAL'de alınan karar ile "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 600
•EMİS Grup TİS'ine karşı Birleşik Metal-İş grevi
Gerekçe: OHAL'de alınan karar ile "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 2200
•Akbank'ta Banksis grevi
Gerekçe: OHAL'de alınan karar ile "ekonomik istikrar"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 14000
•ŞİŞECAM'DA KRİSTAL-İŞ GREVİ
Gerekçe: OHAL'de alınan karar ile "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 6500
•Mefar İlaç'ta Petrol-İş grevi
Gerekçe: OHAL'de alınan karar ile "genel sağlığı bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 500
2018
•MESS Grup TİS'ine karşı Türk Metal, Birleşik Metal, Özçelik-İş grevi
Gerekçe: OHAL'de alınan karar ile "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 130000
•Soda Kromsan-Şişecam'da Petrol-İş grevi
Gerekçe: Cumhurbaşkanı kararı ile "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 890
2019
•İZBAN'da Demiryol-İş Grevi
Gerekçe: Cumhurbaşkanı kararı ile "şehir içi toplu taşıma hizmetini bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 340
2020
•Soda Sanayi AŞ'de Petrol-İş grevi
Gerekçe: Cumhurbaşkanı kararı ile "genel sağlığı bozmak" ve "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 550
2022
•Bekaert'te Birleşik Metal-İş grevi
Gerekçe: Cumhurbaşkanı kararı ile "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 400
•Bekaert'te Özçelik-İş grevi
Gerekçe: Cumhurbaşkanı kararı ile "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 400
2023
•Schneider Enerji'de Birleşik Metal-İş
Gerekçe: Cumhurbaşkanı kararı ile "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 350
2024
•MESS’e bağlı (Hitachi, Grid, Schneider, Arıtaş) 10 işyerinde Birleşik Metal-İş grevi
Gerekçe: Cumhurbaşkanı kararı ile "milli güvenliği bozmak"
Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 2000