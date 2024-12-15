22 yıllık iktidarlarında 21 ‘erteleme’

AKP iktidarında grev hakkı gasp edilen işçi sayısı 197 bine yükseldi. Anayasa Mahkemesi’nin ‘Grev ertelemeleri Anayasa’ya aykırı’ kararlarına rağmen AKP, iktidarı boyunca 21 grevi yasakladı.

Prof. Dr. Aziz Çelik’in hazırladığı grev yasağı derlemesine göre AKP iktidarında grevi en çok ertelenen sendika Birleşik Metal-İş oldu.

AKP iktidarında, MESS’e karşı başlatılan ve ardından yasaklanan grevlerde 197 bin işçinin hakkı gasp edildi.

2003-2024 döneminde yasaklanan grevlerin listesi şöyle:

2003

• Petlas’ta Petrol-İş grevi

Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 350

• Şişecam'da Kristal-İş grevi

Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 5000

2004

• Şişecam

Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "genel sağlığı bozmak" ve "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 5000

•Pirelli, Goodyear, Brisa’da Lastik-İş grevi

Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 5000

2005

•Erdemir Madencilik'te T. Maden-İş grevi

Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 400

2014

•Şişecam'da Kristal-İş grevi

Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 5800

•Çayırhan ve Çöllolar Kömür İşletmeleri'nde T. Maden-İş grevi

Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "genel sağlığı bozmak" ve "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 1500

2015

•MESS Grup TİS'ine karşı Birleşik Metal-İş grevi

Gerekçe: Bakanlar Kurulu kararı ile "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 1500

2017

•Asil Çelik'te Birleşik Metal-İş grevi

Gerekçe: OHAL'de alınan karar ile "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 600

•EMİS Grup TİS'ine karşı Birleşik Metal-İş grevi

Gerekçe: OHAL'de alınan karar ile "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 2200

•Akbank'ta Banksis grevi

Gerekçe: OHAL'de alınan karar ile "ekonomik istikrar"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 14000

•ŞİŞECAM'DA KRİSTAL-İŞ GREVİ

Gerekçe: OHAL'de alınan karar ile "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 6500

•Mefar İlaç'ta Petrol-İş grevi

Gerekçe: OHAL'de alınan karar ile "genel sağlığı bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 500

2018

•MESS Grup TİS'ine karşı Türk Metal, Birleşik Metal, Özçelik-İş grevi

Gerekçe: OHAL'de alınan karar ile "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 130000

•Soda Kromsan-Şişecam'da Petrol-İş grevi

Gerekçe: Cumhurbaşkanı kararı ile "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 890

2019

•İZBAN'da Demiryol-İş Grevi

Gerekçe: Cumhurbaşkanı kararı ile "şehir içi toplu taşıma hizmetini bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 340

2020

•Soda Sanayi AŞ'de Petrol-İş grevi

Gerekçe: Cumhurbaşkanı kararı ile "genel sağlığı bozmak" ve "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 550

2022

•Bekaert'te Birleşik Metal-İş grevi

Gerekçe: Cumhurbaşkanı kararı ile "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 400

•Bekaert'te Özçelik-İş grevi

Gerekçe: Cumhurbaşkanı kararı ile "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 400

2023

•Schneider Enerji'de Birleşik Metal-İş

Gerekçe: Cumhurbaşkanı kararı ile "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 350

2024

•MESS’e bağlı (Hitachi, Grid, Schneider, Arıtaş) 10 işyerinde Birleşik Metal-İş grevi

Gerekçe: Cumhurbaşkanı kararı ile "milli güvenliği bozmak"

Grev hakkı gasp edilen işçi sayısı: 2000