2200 yıllık Laodikya'da bale gösterisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ‘Zorba’ isimli bale eseri, Laodikya Antik Kenti’ndeki 2200 yıllık Batı Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen gösteriyi 13 binin üzerinde seyirci izledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, gösterinin öncesinde yaptığı konuşmada, tarihi bir mekânda çok özel bir gösteriye ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını kaydetti.

Davetlerine katılan eden tüm sanatseverlere teşekkür eden Çavuşoğlu, “Bizler geçmişten geleceğe kurulacak köprüyü, sanatın ve sanatçının huzur bulduğu bir şehri, herkesin yüzünün güldüğü, halkının mutlu olduğu bir şehri yaşatmak ve yaşattırmak için yolculuğa çıktık. Hep birlikte sanatın ve sanatçının şehri, hep birlikte turizmi ile ayağa kalkmış bir şehri birlikte yaratmak dileğiyle. Bugün bizimle olan sanatçılarımıza binlerce kez teşekkür ederek hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

Gösterinin koreografi asistanlığını Elisa Arnone, dekor ve oryantal kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Tülay Şimşek ve ışık tasarımını Fuat Gök yaptı.