225 km hız yaptığı anları paylaşmıştı: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu’na 'hız' cezası

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde otoyolunda 225 km hızla gittiği anları paylaştı.

Uraloğlu sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9.267 TL ceza aldığını duyurdu.

Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nda araç kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Uraloğlu’nun paylaşımında aracın saate 225 kilometre hıza çıkmasının ardından Uraloğlu’na otoyol jandarması tarafından radar cezası uygulandı.

Uraloğlu radar cezası aldığını açıkladığı paylaşımda, "Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu’na "hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak" maddesinden 9 bin 267 lira ceza kesildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Aracı içerisinde çekilen görüntülerde Bakan Uraloğlu'nun Türkiye'de otoyollarda azami hız sınırının 140 km olmasına rağmen 225 km'ye kadar çıkması dikkat çekti.

Sosyal medyadan gelen tepkiler şu şekilde:

"• Kuzey marmarada 126km hızla giderken yediğim ceza daha geçen hafta kapıya geldi teşekkür ederim.

• Azami hız sınırının 140km/h olduğu yolda 223 ile gitmeniz ne kadar doğru ?

• Kendinize da bi hız cezası yazıverin artık.

• Koskoca bakan trafik kurallarına uymuyor:) Türkiye yeniyüzyılı.

• Böyle bir video paylaşılır mı hiç ya?"