226 işçiyi çıkaran maden sahibinden itiraflar: Patrondan başka herkes suçlu!

Kütahya Tavşanlı'da Egetaş Kömür İşletmelerinde çalışan maden emekçileri, hakları için eylem yaptıkları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Patron Köse cevap hakkını kullanmak isteyince madendeki sorunları itiraf etmek zorunda kaldı. İşçileri suçlamaya devam eden patron Köse, sendikalılığı adeta yeniden keşfetti.

226 işçi bayram önü işsiz bırakıldı. Maden patronu Köse, kendisini, "Bu işin arkasında sendika var" diyerek savundu. İşten çıkarılanların 178'i eski işçiler, 48'i deneme süresindekilerdi. İşçiler, yasada patrona tazminatsız işten çıkarma olanağı tanıyan tek maddeden, "ahlaksızlık, hırsızlık ve cinsel taciz" gibi suçlamaları içeren Kod-25/2'den işten çıkarıldı. İşçiler işten kaçınma haklarını kullandıkları için ahlaksızlıkla suçlanırken hakları da gasp edildi.

İşçiler, "İşten çıkarma süreçleri üzerimizde baskı ve belirsizlik oluşturuyor. Bize, hak kaybı yaşayabileceğimiz yönünde baskı yapılıyor. İşveren tarafından 'Siyasi bağlantılarım var, hükümet arkamda, bana bir şey yapılamaz' şeklinde ifadeler kullanılıyor" derken Patron Bahri Köse ise alamadığı kamu ihalelerinden şikâyet ederek "Devlet bana Zonguldak Karadon'da 30 işçi öleli beri ihale vermiyor" dedi.

Cevap hakkı için BirGün'e konuşan patron Bahri Köse, içerideki koşulları adeta itiraf etti. Köse, önce "Hiçbir borcumuz yok" dedi, ardından "Zaten kalan paralarını öderiz" diye konuştu. Sendikayla tanışan Patron Köse, "Herkes faturayı patrona kesmek istiyor. İş adamını suçlamak kolay. Tabii size göre işçi hep haklı. Biz verimsizlik yüzünden yeniden yapılanmaya gittik. MAPEG bize işçileri 3 ay ücretsiz izne yollamak için hak verdi ama biz 'Yazık' dedik acıdık yollamadık, onlar eyleme çıktı. Bu tamamen işyerinde huzursuzluk amaçlı. Doruk Maden işçilerine özenmişler, var ya şu Bağımsız Sendika (Bağımsız Maden İş). Yani bu eylemlerin arkasında sendika var. Sendika örgütlenme yapmış. Burada iş güvenliği yoksa çalışanlar yüzünden yok. Yeraltında laçkalık vardı. Çaycıyla yer altı çalışanı aynı parayı alırsa huzursuzluk olur. Geçen TİS'te sendika bizden bir zam istedi, yüzde 60 ediyor. Bize devlet destek vermedi ki nasıl verelim. Şu enerji dönüşümleri yüzünden kömüre destek kesildi. Elektrik ucuz. Devlet yeraltında 2 asgari ücret öde diyor, destek yoksa nasıl ödeyeyim? Ben de sıkıntıdayım, sektör sıkıntıda" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan aldığı tarihe geçen teşviki sorduğumuz Köse, "Ben bu parayı daha devletten almadım ki" dedi. Teşvik ödemesinin alınabilmesi için, vadedilen proje yatırımının hayata geçirilmesi gerekiyor. Köse'ye göre krizin sebepleri "Sendikal faaliyet ve kömür teşvikinin düşmesi". Köse, "Kömürün bu hale gelmesi benim suçum mu? Devlete güvendik üretime girdik fiyatı düşürdüler. Bizim kârlılığımız kalmadı. Tüm sektör zararda çünkü teşvik yok. Pandemide 2 yıl hiçbir şey üretmeden paralarını ödedim. Yani bir insan da bir yere kadar tahammül ediyor" dedi.

İşten çıkarılan işçilerin "ahlaksızlık" ile suçlanmasını sorduğumuz Köse, belgelere rağmen çıkış kodlarını yalanlarken işçileri suçlayarak "Bu kodların hakkını bana kanun vermiş. İşyerini sabote edip destek bekliyorlar. Yeraltında huzursuzluk çıkardılar, esas onlar iş güvenliğini bozdu. Ben zaten mekanize sisteme geçeceğim. Herkes işten çıkarıyor. İşveren hep mi kötü? Bu eylemi sendika yaptırıyor" diye konuştu. Ardından "Muhalefet işçileri yanlış yönlendiriyor" diyen Köse, hemen sonra "Muhalefet de bana hak verir" dedi.

Eylemlerin kendisine 330 milyar TL'ye mal olduğunu iddia eden patron, 8 günde kazanılan bu paranın neden işçilere ödenmediği sorusuna da "Devlet bana teşvik vermiyor. İşçileri 6 saat çalıştıracaksın, diyor. Ben de o zaman hafta sonu da işe gelin diyorum. Bunu istemeyip huzursuzluk çıkarıyorlar. 5 gün çalışmak istiyorlar. Ben devlete 2 milyon ton kömür ürettim. Sektör sıkıntılı" diye konuştu.

2010 yılında Zonguldak Karadon'da TKK'ye bağlı Karadon müessesesinde galeri açma işini ihaleyle alan Yapı-Tek'in de patronu olan Köse, buradaki iş cinayetinde 30 maden emekçisinin ölümünde şirketlerinin değil, medyanın suçlu olduğunu savunarak suçlamalarını ileri boyuta taşıdı. Köse, "Medya Karadon'u iyi okuyamadığı için Soma oldu" dahi dedi. Köse ayrıca, bu tarihten sonra kamu ihalesi alamadığından da şikâyet etti.

İŞÇIYE DAVA AÇACAKLAR

İşçiler "Bizim talebimiz nettir. Hiçbir işçi baskı altında bırakılmamalıdır. Hiçbir hak tehdit edilerek gasp edilemez. Tüm işçilik alacakları eksiksiz ödenmelidir. Denetim süreci tamamen bağımsız yürütülmelidir. Biz sadece güvenli çalışma koşulları ve yasal haklarımızı talep ediyoruz" dedi.

Madende yaklaşık 450 kişi çalışırken 360'ı aşkın işçi 13 Mayıs'tan beri hakları için eylemde. Genel Maden İşçileri Sendikası'nda örgütlü işçiler adına sendikanın Tavşanlı İş Mahkemesi'ne açtığı ve "İşyerindeki güvensiz çalışma ortamının işten kaçınma hakkını kullanmayı gerektirdiğinin tespiti"ni de içeren dava için soruşturma da sürüyor. İşçiler, iş müfettişlerinin yaptığı denetim için bölgeye kamyonla jeneratör taşındığını ve bunların denetimden hemen sonra götürüldüğünü anlattı.

Ocakta bulunması hayati olan jeneratör, Ocakta bulunması hayati olan jeneratör, denetim için kamyonla bölgeye getirildi.

İşçilerin BirGün'e ulaştırdığı belgelerde ayrıca, madencilerin işyerine traktör kasasında taşındığı, oksijen ekipmanlarının tarihinin 2015 olduğu ve işyerinde bulunması gereken ekipmanların denetimlere özel bölgeye taşınarak getirildiği görülüyor.

Ekipmanların kullanım ömrünün Ekipmanların kullanım ömrünün 2015 yılında dolduğu görülüyor.

Daha önce işyerinde yetkili sendika T. Maden İş'in imzaladığı TİS'te kazanılan hakları ödenmeyince Genel Maden İşçileri Sendikası'nda örgütlenen emekçiler, hakları için 10 gündür eylem yapıyordu.

Egetaş Kömür konuya ilişkin yaptığı açıklamasında işçi alacaklarından bahsetmezken "Üretimi durduran eylemlerin yarattığı maddi zarar için hukuk yoluna gideceklerini" açıkladı.

PATRON AİLE TANIDIK

Egetaş Kömür işçileri, iş güvenliği eksiklikleri, ücret alacakları ve 3 yıllık sözleşmedeki kömür haklarının ödenmemesi nedeniyle eylemdeydi. İşçilerin eylemini "hainlik" olarak tanımlayan işletme patronu Köse ailesi, 2010 yılında Karadon'da ölen 30 emekçinin taşeron çalıştırıldığı Yapı-Tek şirketinin de sahibiydi. BirGün'ün gündeme taşıdığı Köse ailesi, Tavşanlı'da emekçiye hakkını vermezken ilçedeki madencilik faaliyetleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ülke tarihinin en büyük maden teşvikini almıştı. Egetaş Kömür yıllık 39,5 milyon ton, patron Köse yıllık 2 milyon ton kömür çıkardığını söylerken kömürü çıkaran işçinin evine kömür yardımı gitmedi.