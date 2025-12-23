23 Aralık 2025 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

Kamuoyunu yakından ilgilendiren 23 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yeni yönetmelikler, yürürlükten kaldırılan düzenlemeler, tebliğler, kurul kararları ve Anayasa Mahkemesi kararları bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı. Vatandaşlar, iş dünyası ve hukuk çevreleri açısından önem taşıyan bu kararlar, “Bugünün Resmi Gazete kararları neler?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler; çalışma hayatından tüketici haklarına, enerji piyasasından yargı kararlarına kadar geniş bir alanı kapsıyor. İşte 23 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararların detaylı dökümü…

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ekspertiz Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İller Bankası Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İller Bankası Sigorta Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Bugünkü Resmi Gazete’de yer alan yönetmelikler arasında, iş sağlığı ve güvenliği alanında değişiklik içeren düzenlemelerin yanı sıra, bazı yönetmeliklerin tamamen yürürlükten kaldırılması dikkat çekti.

Tebliğler

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırın Artırılmasına İlişkin Tebliğ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/12/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-19 Sayılı Kararı

Tebliğler bölümünde özellikle tüketici hakem heyetlerine ilişkin parasal sınırlar ve 2026 yılında uygulanacak idari para cezaları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 Tarihli ve 14038 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 Tarihli ve 14039 Sayılı Kararı

Nükleer Düzenleme Kurulunun 17/12/2025 Tarihli ve 2025-62/1 Sayılı Kararı

Enerji ve nükleer alanlara ilişkin kurul kararları, sektörel düzenlemeler açısından 23 Aralık 2025 Resmi Gazete’nin önemli başlıkları arasında yer aldı.

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2024/94, K: 2025/179 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/102, K: 2025/182 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/31, K: 2025/183 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/122, K: 2025/185 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 10/9/2025 Tarihli ve E: 2025/97, K: 2025/186 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/7/2025 Tarihli ve 2019/11053 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 8/7/2025 Tarihli ve 2022/60188 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 31/7/2025 Tarihli ve 2022/35870 Başvuru Numaralı Kararı

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararları, bireysel başvurular ve norm denetimine ilişkin önemli hükümlere yer verdi.

İLAN BÖLÜMÜ

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

Çeşitli İlanlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İlan bölümünde kamu ihaleleri, çeşitli ilanlar ve Merkez Bankası döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yer aldı.

