23 Aralık 2025 Reyting Sonuçları: Günün En Çok İzlenen 10 Programı Belli Oldu!

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 23 Aralık 2025 Salı reyting sonuçları açıklandı. Günün zirvesinde, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan dev derbi yer aldı. Diziler, gündüz kuşağı programları ve haber bültenleri ise güçlü rekabete sahne oldu.

23 ARALIK 2025 SALI REYTİNGLERİNDE ZİRVE DEĞİŞMEDİ

ATV ekranlarında yayınlanan Fenerbahçe–Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, 15,01 reyting ile günün açık ara en çok izlenen programı oldu. Derbi mücadelesi, Salı akşamının tüm yapımlarını geride bırakarak liderlik koltuğuna oturdu.

GÜNDÜZ KUŞAĞI VE DİZİLER ARASINDA KIYASIYA REKABET

Türkiye Kupası maçının ardından Esra Erol’da, 5,50 reyting ile günün en çok izlenen ikinci programı oldu. NOW TV’nin çıkış trendindeki dizisi Kıskanmak ise maç etkisiyle düşüş yaşamasına rağmen aynı reytingle üçüncü sırada yer aldı.

Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi, üçüncü bölümünde yaşadığı düşüşle ilk 10 içinde yedinci sıraya gerilerken, TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye istikrarlı performansını sürdürerek üst sıralardaki yerini korudu.

HABER BÜLTENLERİNDE SELÇUK TEPELİ ÖNE ÇIKTI

NOW Ana Haber, Selçuk Tepeli sunumuyla 4,43 reyting alarak günün en çok izlenen haber bülteni oldu. Show Ana Haber ise ilk 10 listesinde kendine yer buldu.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (23 ARALIK 2025 SALI – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Fenerbahçe–Beşiktaş (Ziraat Türkiye Kupası) 15,01 2 Esra Erol’da 5,50 3 Kıskanmak 5,50 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,93 5 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,43 6 MasterChef Türkiye 4,10 7 Rüya Gibi 4,04 8 Show Ana Haber 3,33 9 Kıskanmak (Özet) 3,12 10 Kupa Günlüğü 2,94

Veri Kaynağı: TİAK

REYTİNG SONUÇLARI NE ANLATIYOR?

23 Aralık 2025 reytingleri, büyük spor karşılaşmalarının dizi ve programları nasıl doğrudan etkilediğini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle derbi maçlarının yayınlandığı günlerde dizilerde geçici düşüşler yaşanabiliyor.

23 Aralık 2025 reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Fenerbahçe–Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 15,01 reytingle günün birincisi oldu.

Kıskanmak dizisi kaçıncı sırada yer aldı?

Kıskanmak dizisi 5,50 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

En çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, 4,43 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

Yeni diziler reytinglerde nasıl bir performans gösterdi?

Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi, üçüncü bölümünde düşüş yaşayarak yedinci sırada yer aldı.

SONUÇ: DERBİ REYTİNGLERİ ALTÜST ETTİ

23 Aralık 2025 reyting sonuçları, spor karşılaşmalarının televizyon izleme alışkanlıkları üzerindeki belirleyici etkisini net biçimde gösterdi. Fenerbahçe–Beşiktaş derbisi zirveyi açık farkla alırken, diziler ve programlar sıralamada yer değiştirdi.

Önümüzdeki günlerde reyting rekabetinin nasıl şekilleneceği ise izleyicinin tercihleriyle yeniden belirlenecek.