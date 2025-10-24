23 Ekim 2025 Reyting Sonuçları | Günün en çok izlenen programı açıklandı
23 Ekim 2025 reytinglerinde birinci kim oldu? En çok izlenen dizi hangisi oldu? Hangi dizi yükselişe geçti? Tüm detaylar haberimizde.
23 Ekim 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı ve gecenin tartışmasız galibi Avrupa’dan geldi.
TRT 1’in ekrana getirdiği Fenerbahçe–Stuttgart maçı 12,52 reyting ile ilk sırayı alırken, diziler tarafında Halef: Köklerin Çağrısı istikrarlı yükselişini sürdürerek 6,05 ile ikinci basamağı kaptı.
Gündüz kuşağı ve haber bültenleri de yarışın içinde kalmayı başardı; Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber günün en çok izlenen yapımları arasında öne çıktı. Liste, 23 Ekim 2025 Perşembe gününü kapsamaktadır. Kaynak: TİAK verileri Avrupa Ligi yayını zirveyi belirlerken, dizi pazarında rekabet Halef: Köklerin Çağrısı ve Veliaht ekseninde yoğunlaştı. Futbolun yüksek hacimli izleyici çekişi, prime-time dizilerinin toplam payını baskılasa da, Veliahtın ilk beş içinde konumlanması yeni yapımın pazarda karşılık bulduğunu gösteriyor. Gündüz kuşağı programlarının çift haneli sıralamada ilk altıya girmesi, sadık izleyici tabanının sürdüğünü işaret ediyor. Haber bültenlerinde ise Now Ana Haber liderliğini korurken, Show Ana Haber yakın takipte kalarak prime-time öncesi bantta denge sağladı. Reklam verenler için yüksek satın alma gücü varsayılan ABC1 segmenti, performans kıyaslarında kritik bir referans sunar. 20 yaş ve üzeri nüfusu kapsayan bu kesitte liderlik, yalnızca toplam izlenme değil, değerli hedef kitlede erişim anlamına da gelir. Bu nedenle 23 Ekim 2025 reyting sonuçları yalnızca “kim birinci” sorusuna değil, “hangi kitlede ne kadar etki” sorusuna da yanıt üretir. TRT 1’de yayınlanan Fenerbahçe–Stuttgart karşılaşması 12,52 reytingle günün lideri olmuştur. Halef: Köklerin Çağrısı (Now TV) 6,05 reyting alarak diziler arasında birinci, genel sıralamada ikinci olmuştur. Show TV’nin yeni dizisi Veliaht 5,53 reyting ile dördüncü sırada yer almıştır. Özet bölümü ise 3,07 reytingle onuncu olmuştur. Masterchef Türkiye 3,20 reytingle ilk 10 listesinde dokuzuncu sırada yer almıştır.
ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (20+ ABC1)
Sıra Program Kanal Tür Reyting 1 Fenerbahçe–Stuttgart (UEFA Avrupa Ligi) TRT 1 Canlı Spor 12,52 2 Halef: Köklerin Çağrısı Now TV Dizi 6,05 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV Gündüz Kuşağı 5,55 4 Veliaht Show TV Dizi 5,53 5 Samsunspor–Dinamo Kiev (UEFA Avrupa Konferans Ligi) TRT 1 Canlı Spor 5,44 6 Esra Erol'da ATV Gündüz Kuşağı 4,05 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now TV Haber 3,57 8 Show Ana Haber Show TV Haber 3,27 9 Masterchef Türkiye TV8 Yarışma 3,20 10 Veliaht (Özet) Show TV Özet 3,07
GÜNÜN NABZI: DİZİ–SPOR–HABER ÜÇGENİNDE DENGELER
Ölçüm Notu: 20+ ABC1 Neden Önemli?
23 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR
23 Ekim 2025 reytinglerinde birinci kim oldu?
En çok izlenen dizi hangisi?
Veliaht dizisi kaç reyting aldı?
Masterchef Türkiye’nin performansı nasıldı?
