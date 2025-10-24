Giriş / Abone Ol
23 Ekim 2025 Reyting Sonuçları | Günün en çok izlenen programı açıklandı

23 Ekim 2025 reytinglerinde birinci kim oldu? En çok izlenen dizi hangisi oldu? Hangi dizi yükselişe geçti? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 24.10.2025 10:52
  • Giriş: 24.10.2025 10:52
  • Güncelleme: 24.10.2025 10:53
Kaynak: Haber Merkezi
23 Ekim 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı ve gecenin tartışmasız galibi Avrupa’dan geldi.

TRT 1’in ekrana getirdiği Fenerbahçe–Stuttgart maçı 12,52 reyting ile ilk sırayı alırken, diziler tarafında Halef: Köklerin Çağrısı istikrarlı yükselişini sürdürerek 6,05 ile ikinci basamağı kaptı.

Gündüz kuşağı ve haber bültenleri de yarışın içinde kalmayı başardı; Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber günün en çok izlenen yapımları arasında öne çıktı.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

  • Futbol lider: Fenerbahçe–Stuttgart, 12,52 reyting ile açık ara zirve.
  • En çok izlenen dizi: Halef: Köklerin Çağrısı (6,05).
  • Yeni dizi etkisi: Show TV’nin Veliahtı, yoğun futbol rekabetine rağmen 5,53 ile güçlü bir açılım yaptı.
  • Konferans Ligi yayını: TRT 1’deki Samsunspor–Dinamo Kiev karşılaşması 5,44 ile ilk beşe girdi.
  • Haber bülteni rekabeti: Now Ana Haber 3,57 ile günün en çok izlenen haber programı oldu.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (20+ ABC1)

Liste, 23 Ekim 2025 Perşembe gününü kapsamaktadır.

SıraProgramKanalTürReyting
1Fenerbahçe–Stuttgart (UEFA Avrupa Ligi)TRT 1Canlı Spor12,52
2Halef: Köklerin ÇağrısıNow TVDizi6,05
3Müge Anlı ile Tatlı SertATVGündüz Kuşağı5,55
4VeliahtShow TVDizi5,53
5Samsunspor–Dinamo Kiev (UEFA Avrupa Konferans Ligi)TRT 1Canlı Spor5,44
6Esra Erol'daATVGündüz Kuşağı4,05
7Selçuk Tepeli ile Now Ana HaberNow TVHaber3,57
8Show Ana HaberShow TVHaber3,27
9Masterchef TürkiyeTV8Yarışma3,20
10Veliaht (Özet)Show TVÖzet3,07

Kaynak: TİAK verileri

GÜNÜN NABZI: DİZİ–SPOR–HABER ÜÇGENİNDE DENGELER

Avrupa Ligi yayını zirveyi belirlerken, dizi pazarında rekabet Halef: Köklerin Çağrısı ve Veliaht ekseninde yoğunlaştı. Futbolun yüksek hacimli izleyici çekişi, prime-time dizilerinin toplam payını baskılasa da, Veliahtın ilk beş içinde konumlanması yeni yapımın pazarda karşılık bulduğunu gösteriyor. Gündüz kuşağı programlarının çift haneli sıralamada ilk altıya girmesi, sadık izleyici tabanının sürdüğünü işaret ediyor. Haber bültenlerinde ise Now Ana Haber liderliğini korurken, Show Ana Haber yakın takipte kalarak prime-time öncesi bantta denge sağladı.

Ölçüm Notu: 20+ ABC1 Neden Önemli?

Reklam verenler için yüksek satın alma gücü varsayılan ABC1 segmenti, performans kıyaslarında kritik bir referans sunar. 20 yaş ve üzeri nüfusu kapsayan bu kesitte liderlik, yalnızca toplam izlenme değil, değerli hedef kitlede erişim anlamına da gelir. Bu nedenle 23 Ekim 2025 reyting sonuçları yalnızca “kim birinci” sorusuna değil, “hangi kitlede ne kadar etki” sorusuna da yanıt üretir.

23 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

23 Ekim 2025 reytinglerinde birinci kim oldu?

TRT 1’de yayınlanan Fenerbahçe–Stuttgart karşılaşması 12,52 reytingle günün lideri olmuştur.

En çok izlenen dizi hangisi?

Halef: Köklerin Çağrısı (Now TV) 6,05 reyting alarak diziler arasında birinci, genel sıralamada ikinci olmuştur.

Veliaht dizisi kaç reyting aldı?

Show TV’nin yeni dizisi Veliaht 5,53 reyting ile dördüncü sırada yer almıştır. Özet bölümü ise 3,07 reytingle onuncu olmuştur.

Masterchef Türkiye’nin performansı nasıldı?

Masterchef Türkiye 3,20 reytingle ilk 10 listesinde dokuzuncu sırada yer almıştır.

