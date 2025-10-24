23 Ekim 2025 Reyting Sonuçları | Günün en çok izlenen programı açıklandı

23 Ekim 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçları açıklandı ve gecenin tartışmasız galibi Avrupa’dan geldi.

TRT 1’in ekrana getirdiği Fenerbahçe–Stuttgart maçı 12,52 reyting ile ilk sırayı alırken, diziler tarafında Halef: Köklerin Çağrısı istikrarlı yükselişini sürdürerek 6,05 ile ikinci basamağı kaptı.