23 Ekim’de kurultay kararı alınacak

CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, Kıbrıs seçimlerinin yanı sıra Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşı masaya yatırıldı. Tamamlanan ilçe kongreleri ve sonuna gelinen il kongreleri de masaya taşındı. CHP kurmayları öte yandan, 39’uncu Olağan Kurultay sürecini de değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde kurmayları ile bir araya geldi. CHP lideri Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen MYK Toplantısı’nda, 38’inci Olağan Kurultay’a yönelik 24 Ekim’de görülecek iptal davasıyla ilgili değerlendirmeler de yapıldı. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TBMM’de başlayacak bütçe mesaisi de CHP MYK’nin gündem başlıkları arasında yer aldı. CHP kurmayları, “Halkın değil, Saray’ın bütçesi” olarak nitelendirdikleri 2026 yılı bütçe görüşmelerinde, “AKP ve MHP’ye inat halkın sorunlarının gündeme getirileceğini” kaydetti. Bu kapsamda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de milletvekillerine talimat verdiği dile getirildi.

KURULTAY İPTAL DAVASI

CHP kurmayları, 24 Ekim’de görülecek kurultay iptal davasıyla ilgili de konuştu. Normal şartlarda davanın düşmesi gerektiğinin altını çizen CHP’liler, “Ancak bu dava sonuç değil, süreç odaklı bir dava. Dolayısıyla bir erteleme bekliyoruz. Davayı ileri bir tarihe atarak CHP’yi tartıştırmaya devam etmek istiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

PM 23 EKİM’DE

CHP MYK'de 38’inci Olağan Kurultay’a yönelik iptal davası ve 39’uncu Olağan Kurultay ile ilgili şu değerlendirmeler yapıldı: “Normal bir hukuk düzeninde davanın yapılan iki olağanüstü kurultayla konusuz kalması lazım. 22 Ekim’de tüm il kongreleri bitecek ve yeni kurultay delegelerimiz seçilmiş olacak. 23 Ekim’de Parti Meclisi’ni toplayıp kurultay kararı alacağız. Bunların sonucunda dava artık konusuz kalmış olacak.”