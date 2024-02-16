23 Elazığ, Bursa deplasmanında

Geçtiğimiz hafta evinde Balıkesirspor’u yenerek haftalar sonra ligin son sırasından çıkan 23 Elazığ FK, hafta sonu Bursa Yıldırımspor’la deplasmanda karşılaşacak.

TFF 3. Lig 4. Grubun 20. haftasında 23 Elazığ FK deplasmanda Bursa Yıldırımspor’la karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta evinde konuk ettiği Balıkesirspor’u yenerek haftalar sonra ligin son sırasından çıkan bordo-beyazlılar, Bursa deplasmanına da puan ya da puanlar için gidecek.

Bordo-beyazlılarda bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. 17 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’da Bursa Minerali Çavuş Stadında oynanacak olan maçı Antalya bölgesinden C klasman hakemi Mazlum Doğan Bodur yönetecek.