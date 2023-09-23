23 Elazığ FK - Bergama Sportif Faaliyetler: 2-2

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 3’üncü hafta maçında 23 Elazığ FK, sahasında Bergama Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı.

Elazığ'daki Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında 23 Elazığ FK, rakibine göre daha etkili bir oyun sergiledi. 12’nci dakikada Burak Konaç'ın kafa vuruşunu kaleci Amir Güren kurtardı. 34’üncü dakikada Arif Emre Eren'in ceza sahası dışından çektiği şut ağlara gitti ve 23 Elazığ FK 1-0 öne geçti.

İkinci yarıya Bergama Sportif Faaliyetler daha istekli başladı. 52’nci dakikada Arda Okumuş'un şutu üstten auta gitti. 61’inci dakikada İlhan Aslanoğlu'nun sol kanattan ortasına iyi yükselen Burak Altungök'ün kafa vuruşu ağlara gitti ve 23 Elazığ FK farkı 2'ye çıkardı. 78’inci dakikada Bergama Sportif Faaliyetler, Yılmaz Özeren'in golüyle farkı 1'e indirdi. 86’ıncı dakikada Burak Göksel'in şutu ağlara gitti ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla 23 Elazığ FK, ligde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puana yükseldi. Bergama Sportif Faaliyetler ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puanda kaldı.