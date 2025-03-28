23 Elazığ FK, hocasıyla devam dedi

23 Elazığ FK’da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Başkan Arif Osman Gençtürk ile teknik sorumlu Ümit Tütünci Ankara’da bir araya geldi.

Nesine 3. Lig 1. Grupta kümede kalma mücadelesi veren 23 Elazığ FK’da başkan Arif Osman Gençtürk teknik sorumlu Ümit Tütünci ile Ankara’da buluştu. Ziyaret sonrası kulüpten Tütünci ile devam edileceği kararı çıktı. Yapılan açıklamada, ’’Teknik direktörümüz Ümit Tütünci, Belediye Kütahyaspor maçının ardından istifasını yönetimimize iletmiştir. Yönetim Kurulumuzun, teknik heyetimiz ile yaptığı görüşmeler neticesinde, teknik direktörümüz Ümit Tütünci ile takımımızın menfaatleri doğrultusunda yola devam etme kararı alınmıştır" denildi.