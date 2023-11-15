23 Elazığ FK’da Ergüven dönemi

Teknik direktör Alaettin Çiçek’in ayrılığı sonrası 23 Elazığ FK anlaşmaya vardığı Bahattin Ergüven’le resmi sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekibi 23 Elazığ FK’da Alaettin Çiçek’le yolların ayrılması sonrası anlaşmaya varılan teknik sorumlu Bahattin Ergüven için imza töreni düzenlendi. 23 Elazığ FK kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Vekili Sait Polatoğlu ile birlikte çıkan Ergüven, kendisini sezon sonuna kadar 23 Elazığ FK’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

TFF 3. Ligde geride kalan 10 hafta sonunda 23 Elazığ FK, 4. Grupta 9 puanla 14. sırada yer alıyor.