23 Elazığ FK’da lisanslar çıkmaya başladı

TFF 3. Lig 4. Grupta yeni sezonda mücadele edecek olan 23 Elazığ FK’da futbolcuların lisansları çıkmaya başladı.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 4. Grupta Elazığ’ı temsil edecek olan 23 Elazığ FK, futbolcu lisanslarını çıkarmaya başladı. Geçtiğimiz sezondan kadroda yer alan futbolculara ilk etapta lisans çıkaran bordo-beyazlılar, cuma gününe kadar transfer ettikleri de dahil tüm oyuncularına lisans çıkaracak.

23 Elazığ FK, TFF 3. Lig 4. Grubun ilk haftasında 9 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da Bitexen Adana 1954 FK’yı Doğukent Stadında konuk edecek.