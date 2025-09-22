23 Eylül ekinoksu öncesi seyirlik manzara

Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’da, gündüz ve gecenin eşitlendiği 23 Eylül’deki sonbahar ekinoksu öncesi İznik Gölü yüzeyine yansıyan ışık, seyirlik manzaraya dönüştü.

Gündüz ve gecenin eşitlendiği 23 Eylül’deki sonbahar ekinoksu öncesi İznik Gölü kıyısında vakit geçirenler unutulmaz bir deneyim yaşadı. Türkiye’nin 5’inci, Marmara Bölgesi’nin ise en büyük gölü olan gölde, güneş Karsak Boğazı mevkisinden batarken, gökyüzü turuncu ve kızıl renklere büründü. Göl yüzeyine yansıyan ışık, kıyıda bulunanlara seyirlik görüntüler sundu.

Doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları, gölün sakin sularıyla bütünleşen o anları fotoğrafladı. (DHA)

FOTOĞRAFLI