23 Haziran hangi burç? 23 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 23 Haziran hangi burç sorusu ise 23 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 23 Haziran hangi burç? İşte 23 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

23 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 23 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 23 Haziran hangi burç? İşte 23 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

23 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

23 Haziran’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

23 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

23 Haziran’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 23 Haziran doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 23 Haziran'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 23 Haziran doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 23 Haziran'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

23 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

MÖ 47 - Caesarion, Antik Mısır tahtına çocuk yaşta çıkmış olan Ptolemaios hanedanının son Kralı (MÖ 30)

1489 - 2.Charles, Savoy dükü (ö. 1496)

1534 - Oda Nobunag, Japon savaşçı (ö. 1582)

1596 - Johan Banér, İsveçli bir feldmareşaldi (ö. 1641)

1616 - Şah Şuha', Babür prensi ve 22. Bengal emiri (ö. 1661)

1668 - Giambattista Vico, İtalyan felsefeci ve tarihçi (ö. 1744)

1683 - Étienne Fourmont, Fransız oryantalist ve sinolog (ö. 1745)

1772 - Cristóbal Mendoza, Venezuela'nın ilk başbakanı (ö. 1829)

1796 - Franz Berwald, İsveçli besteci (ö. 1868)

1879 - Hüda Şaravi, Mısırlı milliyetçi-feminist lider (ö. 1947)

1824 - Carl Reinecke, Alman piyanist, besteci ve orkestra şefi (ö. 1910)

1943 - Paul Heinrich von Groth, Alman kimyager (ö. 1927)

1889 - Anna Akhmatova, Rus şair (ö. 1966)

1894 - Alfred Kinsey, Amerikalı biyolog, entomoloji ve zooloji profesörü (ö. 1956)

1894 - VIII. Edward, Birleşik Krallık, İngiliz İmparatorluğu dominyonlarının ve Britanya Hindistanı'nın kralı (ö. 1972)

1897 - Winifred Wagner, Alman opera yapımcısı (ö. 1980)

1900 - Anna İvanovna Boltunova, Sovyet arkeolog (ö. 1991)

1901 - Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk yazar (ö. 1962)

1907 - James Meade, bir İngiliz iktisatçısı (ö. 1995)

1908 - Nadir Nadi Abalıoğlu, Türk gazeteci ve Cumhuriyet gazetesi Başyazarı (ö. 1991)

1910 - Jean Anouilh, Fransız oyun yazarı (ö. 1987)

1910 - Gordon B. Hinckley, Mormonluk adıyla da bilinen İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 15. başkanı (ö. 2008)

1912 - Alan Turing, İngiliz matematikçi (ö. 1954)

1913 - William P. Rogers, Amerikalı bir politikacı, diplomat ve avukat (ö. 2001)

1916 - Ernst Wilimowski, Polonyalı-Alman futbolcu (ö. 1997)

1916 - Irene Worth, Amerikalı bir tiyatro ve sinema oyuncusuydu (ö. 2002)

1919 - Muhammed Budiaf, Cezayirli siyasi lider ve Cezayir Devlet Başkanı (ö. 1992)

1924 - Osman Bayezid Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı'nın reisi (ö. 2017)

1926 - Baron Lawson Soulsby, Britanyalı mikrobiyoloji uzmanı bilim insanı ve siyasetçidir (ö. 2017)

1927 - Bob Fosse, Amerikalı yönetmen, koreograf (ö. 1987)

1927 - John Habgood, İngiliz Anglikan Başpiskoposu, eğitimci (ö. 2019)

1929 - June Carter Cash, Amerikalı müzisyen (ö. 2003)

1930 - Annasif Døhlen, Norveçli ressam ve heykeltıraş (ö. 2021)

1930 - Donn F. Eisele, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri subayı, test pilotu ve daha sonra NASA astronotuydu (ö. 1987)

1931 - Joachim Calmeyer, Norveçli aktör (ö. 2016)

1931 - Ola Ullsten, İsveçli politikacı ve diplomat (ö. 2018)

1934 - Virbhadra Singh, Hint siyasetçi ve bürokrat (ö. 2021)

1935 - Keith Burkinshaw, İngiliz futbolcu ve teknik direktör

1936 - Richard Bach, Amerikalı yazar

1936 - Kostas Simitis, Yunanistan eski başbakanı

1937 - Martti Ahtisaari, Fin siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 2023)

1940 - Wilma Rudolph, Amerikalı atlet (ö. 1994)

1942 - Hannes Wader, Alman müzisyen ve besteci

1943 - Vint Cerf, Amerikalı internet öncüsü

1945 - John Garang, Güney Sudanlı siyasetçi ve isyancı lider (ö. 2005)

1947 - Bryan Brown, Avustralyalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı

1951 - Alex Asmasoebrata, Endonezyalı siyasetçi ve otomobil yarışçısı (ö. 2021)

1953 - Armen Sarkisyan, Ermeni siyasetçi

1955 - Glenn Danzig, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, müzisyen ve albüm yapımcısı

1955 - Jean Tigana, Mali asıllı Fransız teknik direktör

1957 - Frances McDormand, Amerikalı sinema, tiyatro, televizyon oyuncusu ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1960 - Fadil Vokrri, Arnavut asıllı Kosovalı futbolcu (ö. 2018)

1964 - Joss Whedon, Amerikalı senarist ve yönetmen

1969 - Ahinoam Nini, İsrailli şarkıcı

1970 - Yann Tiersen, Fransız müzisyen

1972 - Selma Blair, Amerikalı oyuncu

1972 - Zinedine Zidane, Cezayir asıllı Fransız futbolcu

1975 - Sibusiso Zuma, Güney Afrika vatandaşı futbolcu

1976 - Paola Suárez, Arjantinli tenis oyuncusu

1976 - Emmanuelle Vaugier, Fransız asıllı Kanadalı oyuncu

1976 - Patrick Vieira, Fransız futbolcu

1977 - Miguel Ángel Angulo, İspanyol Futbolcu

1977 - Hayden Foxe, Avustralyalı eski futbolcu

1977 - Gülhan, Türk şarkıcı

1977 - Jason Mraz, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1978 - Memphis Bleek, ABD'li rapçi

1978 - Leandro Firmino, Brezilyalı oyuncu

1978 - Jan Hakon Erichsen, Norveçli sanatçı

1980 - David Andersen, Avustralyalı basketbolcu

1980 - Sibel Arslan, İsviçreli avukat ve BastA! partisinin politikacısı

1980 - Melissa Rauch, Amerikalı aktris ve komedyen

1980 - Francesca Schiavone, İtalyan tenisçi

1981 - Antony Costa, Britanyalı şarkıcı ve oyuncudur

1983 - José Rojas, Şilili futbolcudur

1984 - Duffy, Grammy Ödülü sahibi Galli şarkıcı ve söz yazarı

1984 - Mya Nichole, Amerikalı porno oyuncusu

1984 - Levern Spencer, Saint Lucialı yüksek atlamacı

1985 - Cem Dinç, Türk basketbolcu

1986 - Mariano, Brezilyalı futbolcu

1987 - Alessia Filippi, İtalyan yüzücü

1992 - Nampalys Mendy, Senegalli millî futbolcu

23 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

23 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

23 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

23 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

23 Haziran'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 23 Haziran doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

23 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

23 Haziran doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

23 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

23 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 23 Haziran'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.