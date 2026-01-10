23 il başkanı ve kanaat önderleriyle kritik zirve

Haber Merkezi

CHP’nin MYK ve PM toplantılarıyla başlayan haftalık programı, bölge illerine yönelik özel zirveyle sürüyor. CHP Lideri Özgür Özel, partisinin bölge stratejisini belirlemek ve çözüm sürecine dair görüş alışverişinde bulunmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelen temsilcilerle bir araya geldi.

Buluşma, genel merkez toplantılarından farklı olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mogan’daki tesislerinde gerçekleştirildi.

Toplantının en dikkat çekici detayı ise katılımcı profili oldu. Özel’in talimatıyla, 23 il başkanı beraberlerinde partili olmayan ancak bölgede söz sahibi olan isimlerle toplantıya katıldı.

Toplantının temel amacı şu başlıklar etrafında şekillendi: Bölge temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin çözüm sürecine dair öneri ve beklentilerinin doğrudan dinlenmesi ile görüş alışverişinin sadece parti içiyle sınırlı kalmayıp toplumun farklı kesimlerine yayılması.

TUTUKLULUĞA DEVAM

Öte yandan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davası olarak bilinen dosya kapsamında tutuklanan 33 ismin durumunu inceledi. Aralarında beş CHP’li belediye başkanının da bulunduğu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Karar doğrultusunda, 27 Ocak’ta görülecek ilk duruşma öncesinde tutukluluk hali devam edecek olan belediye başkanları şunlar: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar.

Aynı dosya kapsamında tutuklu bulunan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın babası Mustafa Aydar hakkında ise farklı bir karar çıktı. Mahkeme, Mustafa Aydar’ın yaşadığı sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

11 VEKİL HAKKINDA FEZLEKE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 11 milletvekiline ait "Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri" TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Meclis’e sunulan dosyaların detaylarında, Özel hakkında iki ayrı dosya bulunduğu belirtildi. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, sunulan fezlekelerin biri dışında tamamının CHP milletvekillerine ait olması oldu.