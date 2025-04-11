23 ilde IŞİD operasyonu: 105 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihlerinde 23 kentte IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 105 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak: AA
IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 105 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendiğini ifade etti.
Operasyonlarda 105 kişinin gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin, IŞİD'e üye oldukları, finans sağladıkları belirtti.
Yerlikaya, kişilerin, sosyal medya hesaplarından IŞİD propagandası yaptıklarının tespit edildiğini, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyalin ele geçirildiğini belirtti.