23 ilde IŞİD operasyonu: 119 şüpheli yakalandı

IŞİD'e yönelik 23 kentte düzenlenen operasyonlarda onlarca şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Buna göre, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 23 ilde 5 günde "Gürz-10" operasyonları düzenlendi.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 119 şüphelinin yakalandığını belirtti.