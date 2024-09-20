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23 ilde IŞİD operasyonu: 88 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 88 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Güncel
  • 20.09.2024 08:23
  • Giriş: 20.09.2024 08:23
  • Güncelleme: 20.09.2024 08:25
Kaynak: AA
23 ilde IŞİD operasyonu: 88 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde IŞİD'e yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-15" operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

8 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da IŞİD'e yönelik "GÜRZ-15" operasyonları düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, "23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden GÜRZ-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı. Operasyonları koordine eden savcılarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

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