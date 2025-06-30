23. İstanbul Onur Yürüyüşü: 3 kişi hakkında tutuklama kararı

İstanbul Beşiktaş civarında 23’üncü İstanbul Onur Yürüyüşü’nde dün gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 53 kişiden 50’si yurt dışına çıkma yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, 3 kişi “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan üç kişiden birinin Onur Yürüyüşü’nün başlayacağı alana henüz gelmeden, diğerinin ise kafede otururken gözaltına alındığı bildirildi.

TAKSİM ABLUKAYA ALINMIŞTI

Bu yılki temasını "Yaşamda ısrar" olarak duyuran İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası komitesi, sosyal medya hesabından konum belirtmeden çağrı yapmıştı.

İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar polis ve barikatlarla ablukaya alınmış, Taksim'e ve İstiklal Caddesi'ne girişler kısıtlanmıştı.

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçede gece 00.01’den itibaren 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını, Taksim Meydanı, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi’nin Tünel Meydanı’na kadar yaya ve araç trafiğine kapatılacağını bildirmişti.