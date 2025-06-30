23. İstanbul Onur Yürüyüşü: 3 kişi hakkında tutuklama talebi

Pazar günü gerçekleştirilen 23. İstanbul Onur Yürüyüşü sırasında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 53 kişiden 50'si adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

3 kişi ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ortaköy'de yapılmak istenen 23. İstanbul Onur Yürüyüşü'ne katılan toplam 53 kişi polis tarafından darbedilerek gözaltına alınmıştı.

TAKSİM ABLUKAYA ALINMIŞTI

Bu yılki temasını "Yaşamda ısrar" olarak duyuran İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası komitesi, sosyal medya hesabından konum belirtmeden çağrı yapmıştı.

İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar polis ve barikatlarla ablukaya alınmış, Taksim'e ve İstiklal Caddesi'ne girişler kısıtlanmıştı.

Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçede gece 00.01’den itibaren 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin yasaklandığını, Taksim Meydanı, Gezi Parkı, Sıraselviler Caddesi ve İstiklal Caddesi’nin Tünel Meydanı’na kadar yaya ve araç trafiğine kapatılacağını bildirmişti.