23 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI | İki Dizi Arasında Kıyasıya Rekabet!

23 Kasım 2025 Pazar gününün heyecanla beklenen günlük reyting sonuçları açıklandı. Bu haftanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Teşkilat ve Sahtekarlar, Türkiye dizi reyting sıralaması içinde zirve mücadelesini sürdürdü. Özellikle Teşkilat reyting sonucu merak edilirken, Sahtekarlar reyting sonucu ise büyük bir çıkış yakalayarak izleyicilerin dikkatini çekti. İşte Reyting sonuçları pazar günü listesi, Reyting sonuçları dizi 2025 verileri ve merak edilen tüm detaylar...

GÜNÜN REYTİNG LİDERİ: TEŞKİLAT

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, bu hafta hafif düşüş yaşasa da 6,67 reyting puanıyla liderliğini korumayı başardı. Bu rakam, Teşkilat reyting sonucu olarak açıklandı ve dizinin hala Süper Lig’den sonra en çok izlenen televizyon içeriği olduğunu gösterdi.

SAHTEKARLAR ZİRVEYE YAKLAŞTI!

Now TV'nin yeni sezon dizisi Sahtekarlar, yaklaşık bir puanlık artışla 4,89 reytinge yükselerek haftanın en dikkat çeken yapımı oldu. Bu sonuçla Sahtekarlar reyting sonucu, zirveye en yakın takipçi olarak öne çıktı. İzleyici kitlesini her hafta artıran Sahtekarlar, gelecek haftanın en güçlü lider adaylarından biri olarak görülüyor.

ÇARPINTI REYTİNG SONUCU

Star TV’nin duygusal temalı dizisi Çarpıntı da hafif bir yükselişle 2,65 reyting alarak Top 10 listesine sekizinci sıradan girmeyi başardı. Bu sonuç, Çarpıntı reyting sonucu olarak kayıtlara geçti ve dizinin yeniden izlenme ivmesi kazandığını gösterdi.

23 KASIM 2025 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI – TOP 10

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 6,67 2 Sahtekarlar 4,89 3 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 3,78 4 Masterchef Türkiye 3,71 5 Teşkilat (Özet) 3,17 6 Show Ana Haber 3,11 7 Sahtekarlar (Özet) 3,02 8 Çarpıntı 2,65 9 Titanic (Y.S.) 2,53 10 Kim Milyoner Olmak İster – Özel 2,41

REYTİNG SONUÇLARI AB NE DEMEK?

Reyting raporlarında sıkça karşılaşılan Reyting sonuçları AB ne demek sorusunun cevabı: AB grubu, eğitim ve sosyoekonomik olarak üst seviyedeki izleyici kitlesini ifade eder. Bu grup özellikle dizilerin reklam gelirlerini ve reyting performansını doğrudan etkiler.

Reyting sonuçları dün ne oldu? Reyting sonuçları dün açıklandı ve Teşkilat 6,67 reytingle liderliğini sürdürdü. Türkiye dizi reyting sıralaması nasıl? Türkiye dizi reyting sıralamasına göre ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Sahtekarlar, üçüncü sırada ise Now Ana Haber Hafta Sonu yer aldı. Reyting sonuçları dizi kategorisinde kim önde? Dizi kategorisinde Teşkilat lider, Sahtekarlar ise onu yakından takip ediyor. Reyting sonuçları pazar günü en çok ne izlendi? 23 Kasım Pazar günü en çok izlenen program Teşkilat oldu. Sahtekarlar reyting sonucu ne oldu? Sahtekarlar bu hafta 4,89 reyting alarak ikinci sıraya yükseldi. Çarpıntı reyting sonucu kaç çıktı? Çarpıntı 2,65 reyting ile Top 10 listesinde 8. sırada yer aldı.

23 Kasım 2025 reyting sonuçları, Süper Lig maçları kadar diziler arasında da kıyasıya bir rekabet yaşandığını gösterdi. Teşkilat zirvesini korurken, Sahtekarlar büyük bir yükselişle dikkat çekti. Çarpıntı ise istikrarlı çıkışıyla listede yer buldu. Her hafta değişen reyting sonuçları için bizi takip etmeye devam edin.