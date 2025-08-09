23 kişi ajan olarak çalışmaya zorlandı

HABER MERKEZİ

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, 2023-2025 döneminde Ankara’da yaşanan zorla ajanlaştırma, kayıt dışı sorgulama, takip, tehdit ve baskı girişimlerine ilişkin rapor yayımladı.

Hak ihlallerine maruz kalan bireylerin başvurularına dayandırılarak hazırlanan “Ajanlaştırma Raporu”na göre Ekim 2023 ile Haziran 2024 arasında derneğe toplam 23 başvuru yapıldı.

“TEHDİT, BASKI, İŞKENCE, TAKİP...”

Raporda yer verilen ifadelere göre, başvurucular: Gözaltı süreçlerinde ya da günlük yaşamlarında fiziksel ve psikolojik baskıya maruz kaldı. Kayıt dışı sorgulamalara ve tehdit içerikli görüşmelere zorlandı. Reddettiklerinde, kendileri ya da ailelerinin zarar göreceği yönünde tehdit edildiler. Serbest bırakıldıktan sonra emniyet mensuplarınca aranarak taciz edildiler. Özel hayatları izlenerek, bu bilgilerle karşılarına çıkıldı ve baskı kuruldu.

Bazı başvurucular, gösteri ve protesto sonrası gözaltına alındıktan sonra ajanlığa zorlandıklarını, sonraki eylemlerde ise hedef alındıklarını belirtti. Hatta bazıları, evlerinden çıkarken ya da kamuya açık alanlarda kendilerine yaklaşan sivil kişiler tarafından durdurularak söz konusu uygulamalara maruz kaldı.

BENZER UYGULAMALAR VAR

Açıklanan raporda, cezaevlerinde bulunan bazı politik mahpusların da benzer yöntemlerle karşılaştığı, yalan ve aldatma yoluyla koğuş dışına çıkarılarak sorgulandığı ifade edildi. Ayrıca, başvurucuların bazılarına “sağlık sorunları ya da işsizlik” üzerinden yaklaşılmaya çalışıldığı kaydedildi.

AİLELER HEDEF ALINDI

Mayıs 2025’te yapılan 5 ayrı başvuruda ise İHD Ankara Şubesi’nde düzenlenen basın açıklamasına katılan gençlerin aileleri tek tek aranarak “çocuklarınıza sahip çıkın” denildiği aktarıldı. Ailelere, basın açıklamasına katılan çocukların görüntüleri gönderildi.

Raporda, Türkiye’de insan haklarını korumakla yükümlü olan kurumlara etkin soruşturma ve denetim çağrısı yapıldı:

İstihbarat ve güvenlik birimleri, yasa dışı faaliyetlerden kaçınmalı; TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu bu birimlerin faaliyetlerini incelemeli.

Kolluk Gözetim Komisyonu, BM ve Avrupa Konseyi kriterlerine uygun olarak, kolluğun hesap verebilirliğini sağlamalı.