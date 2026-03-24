23 MART 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizi yine zirvede?

Televizyon dünyasında merakla beklenen 23 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. İzleyicilerin en çok araştırdığı “dünün reyting sonuçları”, “en çok izlenen dizi hangisi” ve “Uzak Şehir reyting kaç aldı” soruları da böylece yanıt buldu. Sonuçlara göre rekabet yine oldukça dikkat çekiciydi.

UZAK ŞEHİR ZİRVEYİ BIRAKMADI

Kanal D’nin rekortmen yapımı Uzak Şehir, son haftalarda düşüş trendinde olmasına rağmen 11,94 reyting ile zirvedeki yerini korumayı başardı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımı, açık ara farkla günün en çok izlenen programı oldu.

Dizinin özet bölümü de 5,96 reyting alarak ikinci sırada yer aldı. Bu durum, dizinin güçlü izleyici kitlesini koruduğunu bir kez daha ortaya koydu.

RAKİP DİZİLERDE SON DURUM

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, bayram arasının ardından yükselişe geçerek 4,31 reyting ile üçüncü sıraya yerleşti. Günün dikkat çeken yapımlarından biri olan dizi, izleyici ilgisini yeniden artırdı.

Gündüz kuşağında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,18 reyting ile dördüncü, Esra Erol'da ise 4,00 reyting ile beşinci sırada yer aldı.

23 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 11,94 2 Uzak Şehir (Özet) 5,96 3 Cennetin Çocukları 4,31 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,18 5 Esra Erol'da 4,00 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,54 7 Survivor 3,21 8 Cennetin Çocukları (Özet) 2,71 9 ATV Ana Haber 2,57 10 Show Ana Haber 2,31

VERİ KAYNAĞI: TİAK

REYTİNG YARIŞINDA ÖNE ÇIKANLAR

“En çok izlenen program hangisi” sorusunun yanıtı bu hafta da değişmedi. Uzak Şehir zirvede kalmaya devam ederken, Survivor ve ana haber bültenleri de listede yer alarak güçlü rekabeti sürdürdü.

Özellikle “Survivor reyting kaç aldı” sorusu da sıkça araştırılırken, yarışma programı 3,21 reyting ile yedinci sırada kendine yer buldu.

23 Mart 2026 reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet, 23 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.

En çok izlenen dizi hangisi oldu?

Uzak Şehir, 11,94 reyting ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

Uzak Şehir reyting kaç aldı?

Uzak Şehir dizisi 11,94 reyting aldı.

Cennetin Çocukları kaçıncı oldu?

Cennetin Çocukları dizisi 4,31 reyting ile üçüncü sırada yer aldı.

Survivor kaç reyting aldı?

Survivor programı 3,21 reyting ile yedinci sırada yer aldı.

23 Mart 2026 Pazartesi reyting sonuçları, televizyon ekranlarında rekabetin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Uzak Şehir zirvedeki yerini korurken, diğer yapımlar da izleyici ilgisini çekmeye devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda reyting dengelerinin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.