23 Mayıs hangi burç? 23 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 23 Mayıs hangi burç sorusu ise 23 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 23 Mayıs hangi burç? İşte 23 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

23 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 23 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 23 Mayıs hangi burç? İşte 23 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

23 MAYIS HANGİ BURÇ?

23 Mayıs’ta doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. Boğa burcu, 23 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.

23 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

23 Mayıs’ta doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Zeki ve Meraklı: 23 Mayıs doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.

İletişimci ve Sosyal: 23 Mayıs'ta doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.

Esnek ve Uyarlanabilir: 23 Mayıs doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.

Duygusal ve İkircikli: 23 Mayıs'ta doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.

23 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

359 - Gratianus, Batı Roma İmparatoru (ö. 383)

1052 - I. Philippe, Franklar kralı (ö. 1108)

1100 - Qinzong, Çin'in Song Hanedanı'nın dokuzuncu imparatorudur (ö. 1161)

1707 - Carl Linnaeus, İsveçli biyolog, hekim ve fizikçi (ö. 1778)

1734 - Franz Anton Mesmer, Alman hekim (ö. 1815)

1741 - Andrea Luchesi, İtalyan besteci (ö. 1801)

1790 - Jules Dumont d'Urville, Fransız kâşif ve deniz subayı (ö. 1842)

1800 - Rómulo Díaz de la Vega, Meksika'lı siyasetçi (ö. 1877)

1810 - Margaret Fuller, Amerikalı gazeteci ve kadın hakları savunucusu (ö. 1850)

1826 - Âdile Sultan, Türk Divan edebiyatı şairi (ö. 1899)

1844 - Abdülbaha, Bahai dininin kurucusu Bahaullah'ın en büyük oğlu (ö. 1921)

1848 - Otto Lilienthal, Alman mucit (ö. 1896)

1883 - Douglas Fairbanks, Amerikalı sinema oyuncusu, senarist ve yönetmen (ö. 1939)

1887 - Thoralf Skolem, Norveçli matematikçi (ö. 1963)

1891 - Pär Lagerkvist, İsveçli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1974)

1892 - Rafael Moreno Aranzadi, İspanyol futbolcu (ö. 1922)

1897 - Hafız Burhan, Türk gazelhan ve bestekâr (ö. 1943)

1898 - Georgios Grivas, Kıbrıslı asker ve Rum tedhiş örgütü EOKA'nın lideri (ö. 1974)

1908 - John Bardeen, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1991)

1908 - Max Abramovitz, Amerikalı mimar (ö. 2004)

1917 - Edward Lorenz, Amerikan matematikçi ve meteorolog (ö. 2008)

1921 - Grigori Çuhray, Sovyet yönetmen ve senaryo yazarı (ö. 2001)

1926 - Desmond Carrington, Britanyalı oyuncu, radyocu ve sunucu (ö. 2017)

1931 - Michael Lonsdale, Fransız oyuncu ve ressam (d. 2020)

1933 - Joan Collins, İngiliz oyuncu

1934 - Robert Moog, Amerikalı elektronik mühendisi ve mucit (ö. 2005)

1937 - Jorge Martínez Boero, Arjantinli otomobil yarışçısı (ö. 2004)

1947 - Michael Porter, Amerikalı akademisyen ve ekonomist

1949 - Hüsnü Mahalli, Suriyeli Türkmen asıllı Türk akademisyen, gazeteci ve yazar

1950 - Richard Chase, Amerikalı seri katil (ö. 1980)

1951 - Anatoli Karpov, Rus satranç Büyükustası ve Dünya Satranç Şampiyonu

1951 - Adalet Şerif oğlu Tahirzade; öğretmen, dilbilimci, filolog-metin bilimcisi, tarihçi, gazeteci, profesör doktor, eski Eğitim Bakanı Yardımcısı

1952 - Anne-Marie David, Fransız şarkıcı

1952 - Hayati Yazıcı, Türk siyasetçi

1955 - Mansur Yavaş, Türk avukat ve siyasetçi

1956 - Dominique Barella, Fransız hukukçu

1957 - Jimmy McShane, Kuzey İrlandalı şarkıcı (ö. 1995)

1960 - Linden Ashby, Amerikalı aktör ve savaş sanatçısı

1964 - Ruth Metzler, İsviçreli siyasetçi

1964 - Ali İsmet Öztürk, Türk akrobasi pilotu

1965 - Tom Tykwer, Alman film yönetmeni, senarist ve besteci

1967 - Phil Selway, İngiliz müzisyen

1971 - İlker Aksum, Türk oyuncu

1971 - Laurel Holloman, Amerikalı oyuncu

1972 - Rubens Barrichello, Brezilyalı Formula 1 pilotu

1972 - Burak Hakkı, Türk oyuncu

1972 - Stephanie Japp, İsviçreli kadın oyuncu

1972 - Selim Yuhay, Türk mimar

1974 - Jewel, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, gitarist, aktris ve şair

1976 - Ricardinho, Brezilyalı futbolcu

1977 - İlya Kulik, Rus buz patenci

1977 - Şinasi Yurtsever, Türk oyuncu

1979 - Ersen Martin, Türk futbolcu (ö. 2024)

1980 - Lane Garrison, Amerikalı oyuncu

1982 - Malene Mortensen, Danimarkalı şarkıcı

1983 - Heidi Range, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1984 - Hugo Almeida, Portekizli futbolcu

1984 - Ushan Çakır, Türk oyuncu

1985 - Nicky Adler, Alman futbolcu

1985 - Sekou Cissé, Fildişi Sahilli millî futbolcu

1985 - Sebastián Fernández, Uruguaylı futbolcu

1985 - Ross Wallace, İskoç millî futbolcu

1986 - Natálya Anderle, Brezilyalı manken

1986 - Ryan Coogler, Amerikalı yönetmen ve senarist

1986 - Gabriel Özkan, İsveçli futbolcu

1986 - Caner Özyurtlu, Türk oyuncu, senarist ve yönetmen

1986 - Alex Renfroe, ABD kökenli Bosnalı profesyonel basketbolcu

1988 - Courtney Fortson, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1988 - Merve Oflaz, Türk oyuncu

1988 - Angelo Ogbonna, Nijerya asıllı İtalyan millî futbolcu

1988 - Lorenzo De Silvestri, İtalyan millî futbolcu

1989 - Liza Helder, Arubalı model

1989 - Hüseyin Şe'an, Suudi millî futbolcu

1989 - Ezequiel Schelotto, İtalyan millî futbolcu

1989 - Jeffery Taylor, İsveç-Amerikalı profesyonel basketbolcu

1990 - Ricardo dos Santos, Brezilyalı sörfçü (ö. 2015)

1991 - Nadine Ames, Endonezyalı model

1991 - Lena Meyer-Landrut, Alman sanatçı ve söz yazarı (2010 Eurovizyon birincisi)

1991 - Ryo Nagai, Japon futbolcu

1991 - Marko Šćepović, Sırp millî futbolcu

1991 - Hebert Silva Santos, Brezilyalı futbolcu

1993 - Guillermo Fernández Hierro, İspanya vatandaşı futbolcu

1993 - Muhammed es-Sayari, Suudi millî futbolcu

1994 - Durgam İsmail, Iraklı futbolcu

1995 - Younés Kaabouni, Fransız futbolcu

1996 - Emmanuel Boateng, Ganalı futbolcu

1996 - Çağlar Söyüncü, Türk futbolcu

1997 - Joe Gomez, İngiliz millî futbolcu

1998 - Berat Özdemir, Türk millî futbolcu

2000 - Greta Bohacek, Alman çocuk oyuncu

2000 - Jaxson Hayes, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

2000 - Barış Alper Yılmaz, Türk millî futbolcu

23 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

23 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

23 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18

3, 5, 7, 12, 18 Şanslı Renkler: Sarı, mavi

Sarı, mavi Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin

23 Mayıs'ta Doğanların Aşk Hayatı

23 Mayıs'ta doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 23 Mayıs doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.

23 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

23 Mayıs doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

23 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

23 Mayıs doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 23 Mayıs'ta doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.