23 Mayıs hangi burç? 23 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 23 Mayıs hangi burç sorusu ise 23 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 23 Mayıs hangi burç? İşte 23 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
23 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 23 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 23 Mayıs hangi burç? İşte 23 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
23 MAYIS HANGİ BURÇ?
23 Mayıs’ta doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. Boğa burcu, 23 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.
23 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
23 Mayıs’ta doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Zeki ve Meraklı: 23 Mayıs doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.
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İletişimci ve Sosyal: 23 Mayıs'ta doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.
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Esnek ve Uyarlanabilir: 23 Mayıs doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.
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Duygusal ve İkircikli: 23 Mayıs'ta doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.
23 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER
- 359 - Gratianus, Batı Roma İmparatoru (ö. 383)
- 1052 - I. Philippe, Franklar kralı (ö. 1108)
- 1100 - Qinzong, Çin'in Song Hanedanı'nın dokuzuncu imparatorudur (ö. 1161)
- 1707 - Carl Linnaeus, İsveçli biyolog, hekim ve fizikçi (ö. 1778)
- 1734 - Franz Anton Mesmer, Alman hekim (ö. 1815)
- 1741 - Andrea Luchesi, İtalyan besteci (ö. 1801)
- 1790 - Jules Dumont d'Urville, Fransız kâşif ve deniz subayı (ö. 1842)
- 1800 - Rómulo Díaz de la Vega, Meksika'lı siyasetçi (ö. 1877)
- 1810 - Margaret Fuller, Amerikalı gazeteci ve kadın hakları savunucusu (ö. 1850)
- 1826 - Âdile Sultan, Türk Divan edebiyatı şairi (ö. 1899)
- 1844 - Abdülbaha, Bahai dininin kurucusu Bahaullah'ın en büyük oğlu (ö. 1921)
- 1848 - Otto Lilienthal, Alman mucit (ö. 1896)
- 1883 - Douglas Fairbanks, Amerikalı sinema oyuncusu, senarist ve yönetmen (ö. 1939)
- 1887 - Thoralf Skolem, Norveçli matematikçi (ö. 1963)
- 1891 - Pär Lagerkvist, İsveçli yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1974)
- 1892 - Rafael Moreno Aranzadi, İspanyol futbolcu (ö. 1922)
- 1897 - Hafız Burhan, Türk gazelhan ve bestekâr (ö. 1943)
- 1898 - Georgios Grivas, Kıbrıslı asker ve Rum tedhiş örgütü EOKA'nın lideri (ö. 1974)
- 1908 - John Bardeen, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1991)
- 1908 - Max Abramovitz, Amerikalı mimar (ö. 2004)
- 1917 - Edward Lorenz, Amerikan matematikçi ve meteorolog (ö. 2008)
- 1921 - Grigori Çuhray, Sovyet yönetmen ve senaryo yazarı (ö. 2001)
- 1926 - Desmond Carrington, Britanyalı oyuncu, radyocu ve sunucu (ö. 2017)
- 1931 - Michael Lonsdale, Fransız oyuncu ve ressam (d. 2020)
- 1933 - Joan Collins, İngiliz oyuncu
- 1934 - Robert Moog, Amerikalı elektronik mühendisi ve mucit (ö. 2005)
- 1937 - Jorge Martínez Boero, Arjantinli otomobil yarışçısı (ö. 2004)
- 1947 - Michael Porter, Amerikalı akademisyen ve ekonomist
- 1949 - Hüsnü Mahalli, Suriyeli Türkmen asıllı Türk akademisyen, gazeteci ve yazar
- 1950 - Richard Chase, Amerikalı seri katil (ö. 1980)
- 1951 - Anatoli Karpov, Rus satranç Büyükustası ve Dünya Satranç Şampiyonu
- 1951 - Adalet Şerif oğlu Tahirzade; öğretmen, dilbilimci, filolog-metin bilimcisi, tarihçi, gazeteci, profesör doktor, eski Eğitim Bakanı Yardımcısı
- 1952 - Anne-Marie David, Fransız şarkıcı
- 1952 - Hayati Yazıcı, Türk siyasetçi
- 1955 - Mansur Yavaş, Türk avukat ve siyasetçi
- 1956 - Dominique Barella, Fransız hukukçu
- 1957 - Jimmy McShane, Kuzey İrlandalı şarkıcı (ö. 1995)
- 1960 - Linden Ashby, Amerikalı aktör ve savaş sanatçısı
- 1964 - Ruth Metzler, İsviçreli siyasetçi
- 1964 - Ali İsmet Öztürk, Türk akrobasi pilotu
- 1965 - Tom Tykwer, Alman film yönetmeni, senarist ve besteci
- 1967 - Phil Selway, İngiliz müzisyen
- 1971 - İlker Aksum, Türk oyuncu
- 1971 - Laurel Holloman, Amerikalı oyuncu
- 1972 - Rubens Barrichello, Brezilyalı Formula 1 pilotu
- 1972 - Burak Hakkı, Türk oyuncu
- 1972 - Stephanie Japp, İsviçreli kadın oyuncu
- 1972 - Selim Yuhay, Türk mimar
- 1974 - Jewel, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, gitarist, aktris ve şair
- 1976 - Ricardinho, Brezilyalı futbolcu
- 1977 - İlya Kulik, Rus buz patenci
- 1977 - Şinasi Yurtsever, Türk oyuncu
- 1979 - Ersen Martin, Türk futbolcu (ö. 2024)
- 1980 - Lane Garrison, Amerikalı oyuncu
- 1982 - Malene Mortensen, Danimarkalı şarkıcı
- 1983 - Heidi Range, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı
- 1984 - Hugo Almeida, Portekizli futbolcu
- 1984 - Ushan Çakır, Türk oyuncu
- 1985 - Nicky Adler, Alman futbolcu
- 1985 - Sekou Cissé, Fildişi Sahilli millî futbolcu
- 1985 - Sebastián Fernández, Uruguaylı futbolcu
- 1985 - Ross Wallace, İskoç millî futbolcu
- 1986 - Natálya Anderle, Brezilyalı manken
- 1986 - Ryan Coogler, Amerikalı yönetmen ve senarist
- 1986 - Gabriel Özkan, İsveçli futbolcu
- 1986 - Caner Özyurtlu, Türk oyuncu, senarist ve yönetmen
- 1986 - Alex Renfroe, ABD kökenli Bosnalı profesyonel basketbolcu
- 1988 - Courtney Fortson, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1988 - Merve Oflaz, Türk oyuncu
- 1988 - Angelo Ogbonna, Nijerya asıllı İtalyan millî futbolcu
- 1988 - Lorenzo De Silvestri, İtalyan millî futbolcu
- 1989 - Liza Helder, Arubalı model
- 1989 - Hüseyin Şe'an, Suudi millî futbolcu
- 1989 - Ezequiel Schelotto, İtalyan millî futbolcu
- 1989 - Jeffery Taylor, İsveç-Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1990 - Ricardo dos Santos, Brezilyalı sörfçü (ö. 2015)
- 1991 - Nadine Ames, Endonezyalı model
- 1991 - Lena Meyer-Landrut, Alman sanatçı ve söz yazarı (2010 Eurovizyon birincisi)
- 1991 - Ryo Nagai, Japon futbolcu
- 1991 - Marko Šćepović, Sırp millî futbolcu
- 1991 - Hebert Silva Santos, Brezilyalı futbolcu
- 1993 - Guillermo Fernández Hierro, İspanya vatandaşı futbolcu
- 1993 - Muhammed es-Sayari, Suudi millî futbolcu
- 1994 - Durgam İsmail, Iraklı futbolcu
- 1995 - Younés Kaabouni, Fransız futbolcu
- 1996 - Emmanuel Boateng, Ganalı futbolcu
- 1996 - Çağlar Söyüncü, Türk futbolcu
- 1997 - Joe Gomez, İngiliz millî futbolcu
- 1998 - Berat Özdemir, Türk millî futbolcu
- 2000 - Greta Bohacek, Alman çocuk oyuncu
- 2000 - Jaxson Hayes, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu
- 2000 - Barış Alper Yılmaz, Türk millî futbolcu
23 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ
23 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
23 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18
- Şanslı Renkler: Sarı, mavi
- Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin
23 Mayıs'ta Doğanların Aşk Hayatı
23 Mayıs'ta doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 23 Mayıs doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.
23 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
23 Mayıs doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.
23 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu
23 Mayıs doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 23 Mayıs'ta doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.