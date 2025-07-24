23. Munzur Festivali başladı: Kimliği olan bir festival

HABER MERKEZİ

Dersim’de her yıl düzenlenen ve ülkenin en uzun soluklu kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Munzur Festivali, bu yıl belediyeye kayyum atanması nedeniyle farklı bir atmosferde başladı.

“Dersim yaşamdır; doğama, irademe, dilime, inancıma dokunma!” sloganıyla düzenlenen festivalin açılışı bugün Seyit Rıza Meydanı’nda yapıldı.

27 Temmuz'a dek sürecek festivalin açılışına çok sayıda siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcisinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıldı. Davul ve zurna gösterisi, Eskişehir’deki yangında 10 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine iptal edildi. Tertip Komitesi adına konuşan Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Genel Başkanı Ali Rıza Bilir, “Bu büyük acıyı paylaşıyoruz" dedi.

Yerine kayyım atanan Dersim Belediye Eşbaşkanı Birsen Orhan da "Munzur Festivali, bir festivalin çok ötesinde kimliği olan bir duruştur. Bu anlamda Dersim inancını, kültürünü, hafızasını önümüzdeki dört gün boyunca sahneye söze, sese ve saza yansıtacağız” ifadelerini kullandı.

Orhan, Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin ticari bir faaliyet değil; kültür, inanç, dil açısından bir duruş olduğunu belirtti.