23 Nisan 1920 haftanın hangi günüdür?

23 Nisan 1920 haftanın hangi günü sorusu, tarih ve milli bayramlarla ilgilenen pek çok kişi tarafından sıkça araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımlardan biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda bu tarih, her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır.

23 NİSAN'IN TARİHTEKİ YERİ

23 Nisan 1920, sadece bir meclisin açılışı değil, aynı zamanda halkın egemenliğinin ilanıdır. 23 Nisan neden önemlidir sorusuna şu şekilde yanıt verebiliriz:

TBMM'nin açılması, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme hakkını ilan ettiği gündür. Bu gün, Türk halkının işgal güçlerine karşı direnişinin sembolü olarak tarih kitaplarında yer almıştır.

23 NİSAN 1920 HAFTANIN HANGİ GÜNÜYDÜ?

Bu önemli günün haftanın hangi gününe denk geldiği sorusu, özellikle öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaktadır. 23 Nisan 1920, haftanın hangi günü sorusunun yanıtı Cuma günüdür. Bu tarih, halkın meclisin açılışına katılımını artırmak ve dini inançlara saygıyı göstermek amacıyla özellikle bu güne denk getirilmiştir.