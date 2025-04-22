23 Nisan 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkenin pek çok yerinde kutlanacakken yurttaşlar 23 Nisan 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi sorularını araştırıyor. Peki, 23 Nisan toplu taşıma ücretsiz mi? 23 Nisan Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

23 NİSAN ANKARA'DA METRO, ANKARAY VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre; EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da bayram dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 23 Nisan sabahı saat 06:00'da başlayıp 24:00'e kadar devam edecek.

23 NİSAN İSTANBUL'DA METRO VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki toplu taşıma araçları bu bayram da ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu ile hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını kartını okutarak ücretsiz kullanacak.

23 NİSAN 2025 MARMARAY, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı boyunca marmaray ve metrobüsü ücretsiz olarak hizmet verecek. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü metrobüse ve marmaraya ücretsiz binebilmek için "İstanbulkart" sahibi olmak yeterli.

23 NİSAN İZMİR'DE METRO, İZBAN VE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de de toplu taşıma araçları vatandaşın ücretsiz kullanımına sunulacak. 23 Nisan gecesi saat 23:59'a kadar ücretsiz ulaşım imkanı devam edecek. İZBAN, İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT ve tramvay seferleri İzmir'de 23 Nisan günü ücretsiz olarak yapılacak.