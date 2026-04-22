23 Nisan 2026 Kargolar Açık mı? 23 Nisan’da Kargo Çalışıyor mu?

23 Nisan yaklaşırken vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de “23 Nisan’da kargolar açık mı?” sorusu oldu. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumlarının kapalı olması, kargo şirketlerinin çalışma durumunu da merak konusu haline getirdi.

Özellikle e-ticaret siparişlerini bekleyenler için 23 Nisan 2026 kargo çalışıyor mu sorusunun yanıtı büyük önem taşıyor. İşte PTT ve özel kargo firmalarının 23 Nisan’daki çalışma düzenine dair tüm detaylar…

23 NİSAN 2026 KARGOLAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil kapsamında olduğu için kargo firmalarının çalışma düzeni değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda:

PTT Kargo hizmet vermeyecek

Resmi kurumlara bağlı dağıtımlar yapılmayacak

Özel kargo firmalarının çalışma durumu farklılık gösterebilir

23 NİSAN’DA PTT KARGO AÇIK MI?

PTT, resmi kuruma bağlı olduğu için 23 Nisan 2026 Perşembe günü kapalı olacaktır.

Kargo kabulü yapılmayacak

Dağıtım hizmeti olmayacak

Şubeler kapalı olacak

PTT Kargo hizmetleri 24 Nisan Cuma günü itibarıyla normal mesai saatlerinde yeniden başlayacaktır.

23 NİSAN’DA ÖZEL KARGO FİRMALARI ÇALIŞIYOR MU?

Özel kargo firmaları için durum farklıdır. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre:

Yurtiçi Kargo

Aras Kargo

Sürat Kargo

DHL

gibi özel şirketlerin 23 Nisan’da çalışmaya devam etmesi ve dağıtım yapması beklenmektedir.

Ancak bu durum firmadan firmaya değişebileceği için güncel duyuruların takip edilmesi önemlidir.

23 Nisan’da Kargo Dağıtımı Olur mu?

PTT Kargo için dağıtım yapılmazken, özel kargo firmalarının çoğunda dağıtım hizmeti devam edebilir. Bu nedenle siparişlerin teslim süresi kullanılan kargo şirketine göre değişebilir.

23 NİSAN KARGO ÇALIŞMA DURUMU ÖZETİ

Kargo Türü Çalışma Durumu PTT Kargo Kapalı Özel Kargo Firmaları Çalışması Bekleniyor Kargo Dağıtımı Firmaya Göre Değişir

23 NİSAN’DA KARGOLAR NEDEN FARKLI ÇALIŞIYOR?

23 Nisan resmi tatil olduğu için kamu kurumları hizmet vermez. PTT de bu kapsamda faaliyetlerini durdurur. Ancak özel sektör firmaları kendi çalışma politikalarına göre hizmet vermeye devam edebilir.

23 Nisan’da kargolar tamamen kapalı mı?

Hayır, sadece PTT Kargo kapalıdır. Özel kargo firmaları çalışabilir.

23 Nisan 2026’da PTT kargo açık mı?

Hayır, PTT Kargo resmi tatil nedeniyle kapalıdır.

23 Nisan’da kargo gelir mi?

Özel kargo firmaları çalışıyorsa dağıtım yapılabilir.

23 Nisan’da Yurtiçi ve Aras kargo çalışıyor mu?

Geçmiş yıllara göre çalışmaları beklenmektedir ancak kesin durum firmaya göre değişebilir.

Kargolar ne zaman normale döner?

PTT dahil tüm kargo hizmetleri 24 Nisan itibarıyla normal mesai düzenine döner.