23 NİSAN 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen Dizi Zirveyi Bırakmıyor!

23 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında diziler, gündüz kuşağı programları, ana haber bültenleri ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması arasında dikkat çeken bir rekabet yaşandı.

Star TV’nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, sert düşüşe rağmen zirvedeki yerini korudu. Dizi, 20+ABC1 grubunda 8,74 reytingle günün en çok izlenen yapımı oldu.

23 NİSAN 2026 PERŞEMBE REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLDU?

23 Nisan 2026 Perşembe günü reyting birincisi Sevdiğim Sensin oldu. Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, 1,5 puanlık sert düşüş yaşamasına rağmen 8,74 reytingle zirveyi bırakmadı.

Sezona güçlü başlayan ve kısa sürede çift haneli reytinglere ulaşan Sevdiğim Sensin, bu haftaki gerilemeye rağmen liderliğini sürdürerek dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI ZİRVEYİ TAKİP ETTİ

atv’de yayınlanan Beşiktaş - Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, 6,06 reytingle günün en çok izlenen ikinci programı oldu.

Now TV dizisi Halef: Köklerin Çağrısı ise yarım puanı aşkın düşüşle 5,06 reyting alarak günü üçüncü sırada tamamladı.

23 NİSAN 2026 PERŞEMBE GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

23 Nisan 2026 Perşembe günü 20+ABC1 grubunda günlük reyting sıralaması şöyle oluştu:

Sıra Program Rating 1 Sevdiğim Sensin 8,74 2 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası 6,06 3 Halef: Köklerin Çağrısı 5,06 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,76 5 Sevdiğim Sensin (Özet) 3,68 6 Esra Erol’da 3,62 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,16 8 Survivor 3,11 9 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 2,65 10 Show Ana Haber 2,27

Veri kaynağı: TİAK

GÜNDÜZ KUŞAĞI VE HABER BÜLTENLERİNDE SON DURUM

atv’nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3,76 reytingle dördüncü sıraya yerleşti. Esra Erol’da ise 3,62 reytingle altıncı sırada yer aldı.

Haber bültenleri arasında Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber öne çıktı. Program, 3,16 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

SURVİVOR HAFİF YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

TV8’in yarışma programı Survivor, dizilerin aksine hafif yükseliş gösterdi. Survivor, 3,11 reytingle günü sekizinci sırada tamamladı.

23 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet. 23 Nisan 2026 Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı.

23 Nisan 2026 reyting birincisi kim oldu?

23 Nisan 2026 Perşembe günü 20+ABC1 grubunda reyting birincisi 8,74 reytingle Sevdiğim Sensin oldu.

Beşiktaş - Alanyaspor maçı kaçıncı sırada yer aldı?

Beşiktaş - Corendon Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması 6,06 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Halef: Köklerin Çağrısı kaç reyting aldı?

Halef: Köklerin Çağrısı 5,06 reyting alarak günü üçüncü sırada tamamladı.

Survivor kaçıncı sırada yer aldı?

Survivor, 3,11 reytingle sekizinci sırada yer aldı.

Günün en çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,16 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

23 Nisan 2026 Perşembe reyting sonuçları, Sevdiğim Sensin’in düşüşe rağmen güçlü liderliğini koruduğunu gösterdi. Beşiktaş - Alanyaspor kupa maçı zirveyi yakından takip ederken, Halef: Köklerin Çağrısı üçüncü sırada yer aldı. Günün tablosu, Perşembe ekran rekabetinde dizilerin ve spor yayınlarının etkisini bir kez daha ortaya koydu.