23 Nisan 2026 Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir Metro ve Otobüsler Ücretsiz mi?

23 Nisan yaklaşırken milyonlarca kişi aynı sorunun cevabını arıyor: 23 Nisan 2026 toplu taşıma ücretsiz mi? Resmi tatil olması nedeniyle şehir içi ulaşım planlarını yapan vatandaşlar için kritik detaylar netleşti. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde metro, otobüs ve raylı sistemlerin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu.

23 NİSAN 2026 TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında alınan karar doğrultusunda, Türkiye genelinde birçok toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak.

Vatandaşlar gün boyunca belediyelere bağlı toplu taşıma araçlarından herhangi bir ücret ödemeden faydalanabilecek.

Ücretsiz Olacak Ulaşım Araçları

Otobüs

Metro

Tramvay

Raylı sistemler

23 NİSAN’DA MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla sadece belediye ulaşımı değil, aynı zamanda bazı önemli raylı sistemler de ücretsiz hizmet verecek.

Marmaray

Başkentray

İZBAN

Sirkeci - Kazlıçeşme hattı

Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy metro hattı

Bu hatlar üzerinden seyahat edecek yolcular, gün boyunca ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE ULAŞIM DURUMU

İstanbul Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

İstanbul’da metro, metrobüs, tramvay ve otobüsler dahil olmak üzere tüm belediye ulaşım araçları ücretsiz olacak. Ayrıca Marmaray ve havalimanı metro hatları da ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

Ankara’da EGO otobüsleri, metro ve Ankaray hatları ücretsiz olacak. Başkentray da ücretsiz ulaşım kapsamına dahil edildi.

İzmir Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

İzmir’de İZBAN başta olmak üzere metro, tramvay ve otobüsler ücretsiz olarak hizmet verecek.

23 NİSAN 2026 RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü olması nedeniyle resmi tatildir. Bu kapsamda:

Okullar kapalı olacak

Resmi kurumlar hizmet vermeyecek

Özel sektörde çalışanlar için tatil uygulanabilecek

Çalışmak zorunda olan kişiler ise yasal olarak ek mesai ücretine hak kazanacak.

23 NİSAN ULAŞIM ÖZETİ

Ulaşım Türü Durum Otobüs Ücretsiz Metro Ücretsiz Tramvay Ücretsiz Marmaray Ücretsiz Başkentray Ücretsiz İZBAN Ücretsiz

23 Nisan’da toplu taşıma tamamen ücretsiz mi?

Evet, belediyelere bağlı toplu taşıma araçları ve belirlenen raylı sistemler gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

23 Nisan’da Marmaray ücretsiz mi?

Evet, Marmaray hattı 23 Nisan günü ücretsiz olacak.

23 Nisan’da metro ve otobüsler ücretli mi?

Hayır, metro ve otobüsler ücretsiz olarak hizmet verecek.

23 Nisan resmi tatil mi?

Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir.

Ücretsiz ulaşım tüm gün geçerli mi?

Evet, ücretsiz ulaşım uygulaması gün boyunca geçerli olacak.