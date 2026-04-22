23 Nisan'da Bankalar Açık mı? 23 Nisan 2026'da Banka Çalışıyor mu?

23 Nisan yaklaşırken milyonlarca vatandaşın aklındaki en önemli sorulardan biri de bankaların çalışma durumu oluyor. Resmi tatil olması nedeniyle bankacılık işlemlerini planlayanlar, “23 Nisan’da bankalar açık mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Özellikle EFT, havale ve şube işlemleri konusunda yaşanabilecek değişiklikler, günlük finansal planları doğrudan etkiliyor.

İşte 23 Nisan 2026 banka çalışma saatleri ve bankacılık işlemlerine dair tüm detaylar…

23 NİSAN 2026'DA BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 23 Nisan 2026 Perşembe günü banka şubeleri kapalı olacak.

Kamu ve özel bankaların tüm fiziksel şubeleri hizmet vermeyecek. Bu durum, şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

23 NİSAN’DA BANKA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Banka şubeleri kapalı olsa da dijital bankacılık kanalları üzerinden işlemler devam etmektedir. Özellikle mobil bankacılık ve internet bankacılığı bu süreçte aktif olarak kullanılabilir.

Yapılabilecek İşlemler

Havale işlemleri (aynı banka içinde)

FAST ile para transferi

Fatura ödeme işlemleri

Kredi kartı borcu ödeme

Mobil ve internet bankacılığı işlemleri

23 NİSAN’DA EFT YAPILIR MI?

23 Nisan resmi tatil olduğu için EFT işlemleri yapılamaz. EFT işlemleri yalnızca mesai günlerinde ve belirli saatler arasında gerçekleştirilmektedir.

Ancak acil para transferi yapmak isteyenler için alternatif bir yöntem bulunmaktadır:

FAST sistemi: 7/24 para transferine imkan sağlar.

Bu sayede farklı bankalar arasında anlık para gönderimi mümkün olmaktadır.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda:

Bankalar kapalıdır

Kamu kurumları hizmet vermez

Resmi daireler kapalı olur

Bu nedenle bankacılık işlemleri planlanırken tatil takviminin dikkate alınması önemlidir.

23 NİSAN BANKA İŞLEMLERİ İÇİN ÖNERİLER

Resmi tatil nedeniyle mağduriyet yaşamamak için şu önerilere dikkat edebilirsiniz:

Önemli EFT işlemlerini bir gün önceden yapın

Nakit ihtiyacınızı önceden karşılayın

Mobil bankacılık uygulamalarını aktif kullanın

FAST limitlerini kontrol edin

23 Nisan’da bankalar çalışıyor mu?

Hayır, 23 Nisan resmi tatil olduğu için tüm banka şubeleri kapalıdır.

23 Nisan’da EFT yapılır mı?

Hayır, EFT işlemleri resmi tatilde yapılamaz. Ancak FAST ile para transferi mümkündür.

23 Nisan’da havale yapılır mı?

Evet, aynı banka içindeki hesaplar arasında havale işlemleri yapılabilir.

23 Nisan’da bankamatikler çalışır mı?

Evet, ATM’ler 7/24 hizmet vermeye devam eder.

23 Nisan’da bankalar ne zaman açılacak?

Bankalar 24 Nisan 2026 Cuma günü normal çalışma saatlerinde yeniden hizmet vermeye başlayacaktır.