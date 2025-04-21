23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan 2025'te eczane çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl Çarşamba günü kutlanması sebebiyle 23 Nisan eczaneler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 23 Nisan 2025'te eczane çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 23 Nisan Çarşamba günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?

23 NİSAN ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczaneler açık olmayacak. Eczane işlemi olan yurttaşlar ihtiyaçlarını yaşadıkları kentin Ecza Odası'ndan öğrenebilecekleri nöbetçi eczaneler üzerinden gerçekleştirebilecekler.

23 NİSAN'DA ECZANE ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da eczaneler çalışmaz, yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.

2025 Resmi Tatil günleri

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: