23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan 2025'te eczane çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala eczane işlemi yaptıracak yurttaşlar 23 Nisan eczaneler açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 23 Nisan günü için 23 Nisan 2025'te eczane çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczane 2025'te eczane mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl Çarşamba günü kutlanması sebebiyle 23 Nisan eczaneler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 23 Nisan 2025'te eczane çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 23 Nisan Çarşamba günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?
23 NİSAN ECZANELER AÇIK MI?
23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczaneler açık olmayacak. Eczane işlemi olan yurttaşlar ihtiyaçlarını yaşadıkları kentin Ecza Odası'ndan öğrenebilecekleri nöbetçi eczaneler üzerinden gerçekleştirebilecekler.
23 NİSAN'DA ECZANE ÇALIŞIYOR MU?
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da eczaneler çalışmaz, yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.
2025 Resmi Tatil günleri
2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:
- Yılbaşı - 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi
- Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar
- Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi
- Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
- Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba
- Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe
- Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma
- Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi
- Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar
- Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba