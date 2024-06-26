23 Nisan hangi burç? 23 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 23 Nisan hangi burç sorusu ise 23 Nisan tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 23 Nisan hangi burç? İşte 23 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!

23 Nisan hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 23 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 23 Nisan hangi burç? İşte 23 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!

23 NİSAN HANGİ BURÇ?

23 Nisan'da doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

23 NİSAN'DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

23 Nisan’da doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

23 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER

1775 - Joseph Mallord William Turner, İngiliz ressam (ö. 1851)

1791 - James Buchanan, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 15. Başkanı (ö. 1868)

1804 - Marie Taglioni, İtalyan balerin (ö. 1884)

1844 - Sanford B. Dole, Hawaiili siyasetçi (ö. 1926)

1857 - Ruggero Leoncavallo, İtalyan besteci (ö. 1919)

1858 - Max Planck, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1947)

1861 - Edmund Allenby, İngiliz general (ö. 1936)

1891 - Sergei Prokofiev, Rus besteci (ö. 1953)

1895 - Yusuf Ziya Ortaç, Türk şair, yazar, edebiyat öğretmeni, yayımcı ve siyasetçi (ö. 1967)

1899 - Bertil Ohlin, İsveçli iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 1979)

1899 - Vladimir Nabokov, Rus yazar (ö. 1977)

1902 - Halldor Laxness, İzlandalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1998)

1906 - Sâdi Yâver Ataman, Türk folklor ve halk müziği uzmanı ve derlemeci (ö. 1994)

1919 - Bülent Arel, Türk elektronik müziğin öncülerinden ve klasik batı müziği bestecisi (ö. 1990)

1926 - Suavi Süalp, Türk mizahçı (ö. 1981)

1927 - Ahmed Arif, Türk şair (ö. 1991)

1928 - Avni Anıl, Türk müzisyen (ö. 2008)

1928 - Shirley Temple, Amerikalı aktris (ö. 2014)

1929 - Mürüvvet Sim, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1983)

1934 - Ergun Köknar, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve gazeteci (ö. 2000)

1934 - Fikret Hakan, Türk sinema oyuncusu (ö. 2017)

1936 - Roy Orbison, Amerikalı şarkıcı, gitarist ve şarkı sözü yazarı (ö. 1988)

1938 - Ali Ecder Akışık, Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2010)

1939 - Jorge Fons, Meksikalı film yönetmeni ve senarist (ö. 2022)

1941 - Jacqueline Boyer, Fransız şarkıcı, oyuncu

1941 - Arie Den Hartog, Eski Hollandalı bisiklet yarışçısıdır (ö. 2018)

1941 - Paavo Lipponen, Fin siyasetçi ve eski muhabir

1941 - Michael Lynne, Amerikalı film yöneticisi (ö. 2019)

1941 - Ray Tomlinson, ABD'li bilgisayar programcısı (ö. 2016)

1943 - Hervé Villechaize, Fransız oyuncu (ö. 1993)

1944 - Sandra Dee, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2005)

1945 - Alev Sezer, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 1997)

1947 - Blair Brown, Amerikan tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur

1948 - Pascal Quignard, Fransız yazar

1952 - Abdülkadir Budak, Türk şair

1952 - Pakize Suda, Türk oyuncu ve yazar (ö. 2022)

1954 - Fatih Erdoğan, Türk yazar

1954 - Michael Moore, İrlanda asıllı Amerikalı aktör, film yapımcısı ve yönetmen

1955 - Carlos María Domínguez, Arjantinli yazar ve gazeteci

1955 - Judy Davis, Avustralyalı oyuncu

1957 - Jan Hooks, Amerikalı oyuncu ve komedyen (ö. 2014)

1957 - Martha Burns, Kanadalı oyuncu

1960 - Valerie Bertinelli, Amerikalı oyuncudur

1960 - Steve Clark, İngiliz gitarist (ö. 1991)

1960 - Zekeriya Önge, Türk asker (ö. 1980)

1961 - George Lopez, Amerikalı-Meksikalı komedyen ve oyuncudur

1961 - Pierluigi Martini, eski İtalyan Formula 1 yarışçısıdır

1962 - John Hannah, İskoç dizi ve sinema oyuncusu

1963 - Paul Alexandre Belmondo, Fransız Formula 1 takımlarında yarışmış olan pilot

1966 - Michael Kraft, Alman futbolcu

1967 - Melina Kanakaredes, Amerikalı oyuncu

1968 - Timothy McVeigh, ABD'li terorist (ö. 2001)

1969 - Yelena Şuşunova, Rus jimnastikçidir (ö. 2018)

1970 - Egemen Bağış, Türk siyasetçi

1970 - Tayfur Havutçu, Türk futbolcu ve teknik direktör

1972 - Demet Akalın, Türk oyuncu, şarkıcı ve manken

1972 - Choky Ice, Macar pornografik film oyuncusu

1973 - Cem Yılmaz, Türk komedyen

1975 - Jónsi, İzlandalı şarkıcı ve gitarist

1976 - Valeska Dos Santos Menezes, Brezilyalı voleybolcu

1977 - Arash Labaf, İran kökenli İsveçli şarkıcı

1977 - John Cena, Amerikalı profesyonel güreşçi

1979 - Jaime King, Amerikalı oyuncu ve model

1979 - Lauri Ylönen, Fin şarkıcı ve The Rasmus grubunun solisti

1981 - Murat Ünalmış, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1982 - Kyle Beckerman, Amerikalı millî futbolcudur

1983 - Leon Andreasen, Danimarkalı millî futbolcudur

1983 - Daniela Hantuchova, Slovak profesyonel tenis oyuncusudur

1983 - Bartu Küçükçağlayan, Türk oyuncu ve Büyük Ev Ablukada grubunun solisti

1984 - Jesse Lee Soffer, Amerikalı oyuncudur

1985 - Jurgita Jurkutė, aktris ve Litvanya 2007 güzellik yarışmasının eski birincisi

1987 - Michael Arroyo, Ekvador'lu millî futbolcudur

1987 - John Boye, Ganalı millî futbolcudur

1988 - Victor Anichebe, Nijeryalı millî futbolcudur

1989 - Nicole Vaidišová, Çek tenisçi

1990 - Rui Fonte, Portekizli futbolcudur

1990 - Dev Patel, Hint asıllı İngiliz oyuncu

1991 Nathan Baker, İngiliz futbolcu

1992 - Başak Gündoğdu, Türk kadın voleybolcu

1992 - Makoto Shibahara, Japon futbolcu

1994 - Song Kang, Güney Koreli oyuncu

1995 - Gigi Hadid, Filistin asıllı Amerikalı model ve oyuncu

1999 - Son Chae-young, Koreli sanatçı Twice grubunun ana rapçisi, söz yazarı ve bestekâr

2018 - Louis Mountbatten-Windsor, Birleşik Krallık Prensi

23 NİSAN BURCUNUN YÜKSELENİ

23 Nisan'da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

23 NİSAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

23 NİSAN'DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

23 Nisan’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.