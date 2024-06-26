23 Nisan hangi burç? 23 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 23 Nisan hangi burç sorusu ise 23 Nisan tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 23 Nisan hangi burç? İşte 23 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!
23 Nisan hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 23 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 23 Nisan hangi burç? İşte 23 Nisan'da doğanların burcu ve özellikleri!
23 NİSAN HANGİ BURÇ?
23 Nisan'da doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.
23 NİSAN'DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
23 Nisan’da doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
- Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.
- Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.
- Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.
- Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.
23 NİSAN'DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1775 - Joseph Mallord William Turner, İngiliz ressam (ö. 1851)
- 1791 - James Buchanan, Amerikalı siyasetçi ve ABD'nin 15. Başkanı (ö. 1868)
- 1804 - Marie Taglioni, İtalyan balerin (ö. 1884)
- 1844 - Sanford B. Dole, Hawaiili siyasetçi (ö. 1926)
- 1857 - Ruggero Leoncavallo, İtalyan besteci (ö. 1919)
- 1858 - Max Planck, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1947)
- 1861 - Edmund Allenby, İngiliz general (ö. 1936)
- 1891 - Sergei Prokofiev, Rus besteci (ö. 1953)
- 1895 - Yusuf Ziya Ortaç, Türk şair, yazar, edebiyat öğretmeni, yayımcı ve siyasetçi (ö. 1967)
- 1899 - Bertil Ohlin, İsveçli iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 1979)
- 1899 - Vladimir Nabokov, Rus yazar (ö. 1977)
- 1902 - Halldor Laxness, İzlandalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1998)
- 1906 - Sâdi Yâver Ataman, Türk folklor ve halk müziği uzmanı ve derlemeci (ö. 1994)
- 1919 - Bülent Arel, Türk elektronik müziğin öncülerinden ve klasik batı müziği bestecisi (ö. 1990)
- 1926 - Suavi Süalp, Türk mizahçı (ö. 1981)
- 1927 - Ahmed Arif, Türk şair (ö. 1991)
- 1928 - Avni Anıl, Türk müzisyen (ö. 2008)
- 1928 - Shirley Temple, Amerikalı aktris (ö. 2014)
- 1929 - Mürüvvet Sim, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1983)
- 1934 - Ergun Köknar, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve gazeteci (ö. 2000)
- 1934 - Fikret Hakan, Türk sinema oyuncusu (ö. 2017)
- 1936 - Roy Orbison, Amerikalı şarkıcı, gitarist ve şarkı sözü yazarı (ö. 1988)
- 1938 - Ali Ecder Akışık, Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2010)
- 1939 - Jorge Fons, Meksikalı film yönetmeni ve senarist (ö. 2022)
- 1941 - Jacqueline Boyer, Fransız şarkıcı, oyuncu
- 1941 - Arie Den Hartog, Eski Hollandalı bisiklet yarışçısıdır (ö. 2018)
- 1941 - Paavo Lipponen, Fin siyasetçi ve eski muhabir
- 1941 - Michael Lynne, Amerikalı film yöneticisi (ö. 2019)
- 1941 - Ray Tomlinson, ABD'li bilgisayar programcısı (ö. 2016)
- 1943 - Hervé Villechaize, Fransız oyuncu (ö. 1993)
- 1944 - Sandra Dee, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2005)
- 1945 - Alev Sezer, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 1997)
- 1947 - Blair Brown, Amerikan tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur
- 1948 - Pascal Quignard, Fransız yazar
- 1952 - Abdülkadir Budak, Türk şair
- 1952 - Pakize Suda, Türk oyuncu ve yazar (ö. 2022)
- 1954 - Fatih Erdoğan, Türk yazar
- 1954 - Michael Moore, İrlanda asıllı Amerikalı aktör, film yapımcısı ve yönetmen
- 1955 - Carlos María Domínguez, Arjantinli yazar ve gazeteci
- 1955 - Judy Davis, Avustralyalı oyuncu
- 1957 - Jan Hooks, Amerikalı oyuncu ve komedyen (ö. 2014)
- 1957 - Martha Burns, Kanadalı oyuncu
- 1960 - Valerie Bertinelli, Amerikalı oyuncudur
- 1960 - Steve Clark, İngiliz gitarist (ö. 1991)
- 1960 - Zekeriya Önge, Türk asker (ö. 1980)
- 1961 - George Lopez, Amerikalı-Meksikalı komedyen ve oyuncudur
- 1961 - Pierluigi Martini, eski İtalyan Formula 1 yarışçısıdır
- 1962 - John Hannah, İskoç dizi ve sinema oyuncusu
- 1963 - Paul Alexandre Belmondo, Fransız Formula 1 takımlarında yarışmış olan pilot
- 1966 - Michael Kraft, Alman futbolcu
- 1967 - Melina Kanakaredes, Amerikalı oyuncu
- 1968 - Timothy McVeigh, ABD'li terorist (ö. 2001)
- 1969 - Yelena Şuşunova, Rus jimnastikçidir (ö. 2018)
- 1970 - Egemen Bağış, Türk siyasetçi
- 1970 - Tayfur Havutçu, Türk futbolcu ve teknik direktör
- 1972 - Demet Akalın, Türk oyuncu, şarkıcı ve manken
- 1972 - Choky Ice, Macar pornografik film oyuncusu
- 1973 - Cem Yılmaz, Türk komedyen
- 1975 - Jónsi, İzlandalı şarkıcı ve gitarist
- 1976 - Valeska Dos Santos Menezes, Brezilyalı voleybolcu
- 1977 - Arash Labaf, İran kökenli İsveçli şarkıcı
- 1977 - John Cena, Amerikalı profesyonel güreşçi
- 1979 - Jaime King, Amerikalı oyuncu ve model
- 1979 - Lauri Ylönen, Fin şarkıcı ve The Rasmus grubunun solisti
- 1981 - Murat Ünalmış, Türk dizi ve sinema oyuncusu
- 1982 - Kyle Beckerman, Amerikalı millî futbolcudur
- 1983 - Leon Andreasen, Danimarkalı millî futbolcudur
- 1983 - Daniela Hantuchova, Slovak profesyonel tenis oyuncusudur
- 1983 - Bartu Küçükçağlayan, Türk oyuncu ve Büyük Ev Ablukada grubunun solisti
- 1984 - Jesse Lee Soffer, Amerikalı oyuncudur
- 1985 - Jurgita Jurkutė, aktris ve Litvanya 2007 güzellik yarışmasının eski birincisi
- 1987 - Michael Arroyo, Ekvador'lu millî futbolcudur
- 1987 - John Boye, Ganalı millî futbolcudur
- 1988 - Victor Anichebe, Nijeryalı millî futbolcudur
- 1989 - Nicole Vaidišová, Çek tenisçi
- 1990 - Rui Fonte, Portekizli futbolcudur
- 1990 - Dev Patel, Hint asıllı İngiliz oyuncu
- 1991 Nathan Baker, İngiliz futbolcu
- 1992 - Başak Gündoğdu, Türk kadın voleybolcu
- 1992 - Makoto Shibahara, Japon futbolcu
- 1994 - Song Kang, Güney Koreli oyuncu
- 1995 - Gigi Hadid, Filistin asıllı Amerikalı model ve oyuncu
- 1999 - Son Chae-young, Koreli sanatçı Twice grubunun ana rapçisi, söz yazarı ve bestekâr
- 2018 - Louis Mountbatten-Windsor, Birleşik Krallık Prensi
23 NİSAN BURCUNUN YÜKSELENİ
23 Nisan'da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
23 NİSAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26
- Şanslı Renkler: Yeşil, mavi
- Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik
BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI
Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.
23 NİSAN'DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.
23 Nisan’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.