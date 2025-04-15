23 Nisan hangi gün? 23 Nisan tatil mi? 23 Nisan kaç gün tatil? 23 Nisan 2025 güncel tatil bilgisi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2025 yılnıda da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Peki 2025 yılında 23 Nisan hangi güne denk geliyor ve kaç gün tatil olacak? Detaylar şöyle:

23 NİSAN HANGİ GÜN?

23 Nisan 2025 tarihi, çarşamba gününe denk geliyor. Hafta ortası olması nedeniyle 23 Nisan kaç gün tatil sorusu da merak ediliyor.

23 NİSAN KAÇ GÜN TATİL?

23 Nisan resmi tatil olarak adlandırılır ve tüm kamu kurumları 23 Nisan günü tatildir.

22 NİSAN TATİL Mİ? 22 NİSAN YARIM GÜN TATİL Mİ?

22 Nisan günü tam gün ya da yarım gün tatil uygulaması bulunmamaktadır.

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan'da banka şubeleri kapalıdır. Bankacılık işlemleri mobil uygulamaları üzerinden yapılabilir.

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan'da sadece nöbetçi ezcaneler hizmet verir.

23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?

23 Nisan günü noterler kapalıdır. Nöbetçi noterler de kapalıdır dolayısıyla 23 Nisan'da tüm noterler kapalıdır.

23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI?

23 Nisan günü borsalar kapalıdır.