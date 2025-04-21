23 Nisan noterler açık mı? 23 Nisan 2025'te noter çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl Çarşamba günü kutlanması sebebiyle 23 Nisan noterler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 23 Nisan'da noter çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 23 Nisan noterler açık mı? 23 Nisan'da noter çalışıyor mu?

23 NİSAN NOTERLER AÇIK MI?

23 Nisan Çarşamba günü noterler açık olmayacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar, kamu kurumları ve noterler kapalı olacak.

23 NİSAN 2025'TE NOTER ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da noterler çalışmaz. Noter işlemi olan yurttaşlarda işlerine 24 Nisan Perşembe günü devam edebilecekler.

2025 Resmi Tatil günleri

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: