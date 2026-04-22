23 Nisan Noterler Açık mı? 23 Nisan 2026'da Noter Çalışıyor mu?

23 Nisan yaklaşırken resmi işlemleri olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de noterlerin çalışma durumu oluyor. Özellikle araç alım-satımı, vekalet işlemleri ve resmi belgeler için noter hizmetine ihtiyaç duyanlar, “23 Nisan’da noterler açık mı?” sorusuna yanıt arıyor.

Resmi tatil kapsamında değerlendirilen bu özel günde noterlerin açık olup olmadığı ve nöbetçi noter uygulamasının geçerli olup olmadığı büyük önem taşıyor. İşte 23 Nisan 2026 noter çalışma saatleri ve tüm detaylar…

23 NİSAN 2026'DA NOTERLER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 23 Nisan 2026 Perşembe günü noterler kapalı olacak.

Resmi tatil kapsamında kamu hizmeti veren noterlikler bu tarihte hizmet vermez. Bu durum, noter işlemi planlayan vatandaşların işlemlerini farklı günlere ertelemesini gerektirir.

23 NİSAN’DA NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

Normal şartlarda hafta sonları hizmet veren nöbetçi noter uygulaması bulunur. Ancak 23 Nisan resmi tatil olduğu için nöbetçi noterler de çalışmayacaktır.

Bu nedenle 23 Nisan günü noter üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştirmek mümkün değildir.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2026

Noterler normal mesai günlerinde belirli saatler arasında hizmet vermektedir. Resmi tatil dışında noter çalışma saatleri şu şekildedir:

Mesai Başlangıcı Öğle Arası Mesai Bitişi 09:00 12:00 - 13:00 / 12:30 - 13:30 17:00

Yoğunluğa bağlı olarak öğle arası saatlerinde küçük değişiklikler yaşanabilir. Ancak genel çalışma düzeni bu şekildedir.

23 NİSAN’DA NOTER İŞLEMLERİ YAPILABİLİR Mİ?

23 Nisan resmi tatil olduğu için noterlerde şu işlemler yapılamaz:

Araç alım-satım işlemleri

Vekaletname düzenleme

İhtarname işlemleri

Sözleşme onayları

Bu işlemlerin tamamı için noterlerin açık olduğu ilk iş günü beklenmelidir.

NOTER İŞLEMLERİ İÇİN ÖNERİLER

Resmi tatil nedeniyle işlem aksaması yaşamamak için aşağıdaki önerilere dikkat edebilirsiniz:

Noter işlemlerinizi tatilden önce tamamlayın

Araç alım-satım planlarını resmi tatil dışına alın

Yoğunluk oluşabileceği için randevunuzu erken planlayın

23 Nisan’da noterler açık mı?

Hayır, 23 Nisan resmi tatil olduğu için noterler kapalıdır.

23 Nisan’da nöbetçi noter var mı?

Hayır, resmi tatil nedeniyle nöbetçi noterler de hizmet vermez.

23 Nisan’da araç satışı yapılır mı?

Hayır, noterler kapalı olduğu için araç alım-satım işlemleri yapılamaz.

Noterler 23 Nisan’dan sonra ne zaman açılır?

Noterler 24 Nisan 2026 Cuma günü normal mesai saatlerinde yeniden hizmet vermeye başlayacaktır.

Noterler hafta içi saat kaçta açılıyor?

Noterler hafta içi saat 09:00’da açılır ve 17:00’ye kadar hizmet verir.