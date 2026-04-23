23 Nisan ülke genelinde törenlerle kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkenin dört bir yanında, Şanlıuda ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile çocukların üzerindeki sosyal ve siyasi ve ekonomik baskının gölgesinde kutlandı.

Okul saldırılarının ardından bazı okullardaki gösteriler sadeleştirilerek anma törenine dönüştürüldü. Bazı belediyeler de planlanan konser ve sahne etkinliklerini iptal etti.

İstanbul'da, valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi Konferans Salonu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi. Törende, resim, kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Ankara'da yurttaşlar çocuklarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Aydın'da valilik önünde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam eden programda Yiğit, günün önemine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler gösteri sundu.

Denizli'de kutlamalar kapsamında valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Manisa'daki törende İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak bando takımı eşliğinde meydana yürüdü.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara için öğrenciler yürüyüşte pankart taşıdı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da da törenler düzenlendi. Konuşmaların ardından öğrenciler hazırladıkları gösterileri sergiledi. Kutlamalar, kentin farklı noktalarında çeşitli etkinliklerle devam etti.

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'da, spor salonlarında gösteriler düzenlendi. Öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Törenlerde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Samsun'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen programda öğrenciler halk oyunu gösterisi sundu.

Siirt, Mardin ve Bingöl'de de 23 Nisan dolayısıyla törenler düzenlendi. Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende, halk oyunları gösterisi sunuldu, çuval, yumurta, halat çekme yarışmaları düzenlendi. Programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Mardin'de, Hükümet Konağı'nda düzenlenen ilk törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler burada şiirler okudu, gösteri sundu.

Bingöl'de Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte, çeşitli yöresel oyunlar oynandı ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Etkinlikte ayrıca İl Jandarma Komutanlığında görevli dedektör köpekler tarafından sunulan gösteri beğeni topladı.

Trabzon, Ordu, Artvin, Rize, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon'daki ilk tören, Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Öğrencilerin çeşitli gösteriler yaptığı törende, Vali Tahir Şahin, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödül verdi.

Artvin'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'ın Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, Artvin Spor Salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini içeren şiirler okuyan öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu.

Giresun ve Ordu'da da günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programlarda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.