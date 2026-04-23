23 Nisan’da da eğitime devam

Türkiye genelindeki Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yatılı Kuran kursları, Ali Bardakoğlu ve Mehmet Görmez’in başkanlığı döneminde tatil edildi. Bardakoğlu ve Görmez, Kuran kurslarının programını Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı resmi tatillere göre belirledi.

Gelenek, Ali Erbaş döneminde ise bozuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş, yatılı Kuran kurslarını hiçbir resmi tatilde tatil etmedi. Erbaş döneminde ulusal bayram takvimine uyulmadı. Erbaş döneminde kalıcı hale gelen, “Resmi tatilde eğitime devam” kararının Safi Arpaguş döneminde de sürdürüleceği öğrenildi. Kamuoyunda, “Hafızlık kursları” olarak bilinen yatılı Kuran kurslarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda eğitime ara vermeyeceği belirtildi. Başkanlık kaynakları, “Kurslardaki çocuklar Cumhuriyet değerlerini öğrenmeden yetişiyor” sözleriyle kararı eleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yatılı Kur’an Kursları’nın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda da tatil edilmeyeceği savunuldu. Karara yönelik değerlendirmelerde bulunan başkanlık kaynakları, şunları kaydetti: "Bu durum hem milli değerlerin o yaştaki çocukların kavrayamamasına hem hukuki yanlışlara hem de akranları tatil yaparken adeta cezalandırılmış algısı oluşturduğu için pedagojik açıdan sorunlara sebebiyet vermektedir. Cumhuriyet değerlerine aykırı bir uygulama. Formasyona aykırı bu uygulama, Ali Erbaş ile başladı. Diyanet’in eğitimini ve hafızlık dairesini yönetenlerin yetişme biçimi ve pedagojik formasyon bilgileri bu kararla hangi düzeyde olduğunu ortaya koyuyor. Yeni başkan Safi Arpaguş on binlerce öğrencinin, binlerce personelin de şikayetçi olduğu bu yanlışa kulaklarını tıkadı.”