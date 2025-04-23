Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

23 Nisan’da toplu taşımanın ücretsiz olması Resmi Gazete’de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, belirli toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Güncel
  • 23.04.2025 01:20
  • Giriş: 23.04.2025 01:20
  • Güncelleme: 23.04.2025 01:23
Kaynak: İHA
23 Nisan’da toplu taşımanın ücretsiz olması Resmi Gazete’de
AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Mansur Yavaş’tan 23 Nisan mesajı: 105 yıl önce Ankara’da yanan bağımsızlık meşalesi, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatıyor
BirGün'e Abone Ol