23 Nisan’da toplu taşımanın ücretsiz olması Resmi Gazete’de

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.