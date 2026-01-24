23 OCAK 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon izleyicileri “23 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı”, “bu akşam hangi diziler reyting alacak” ve “bugünkü diziler reyting sıralaması” sorularına yanıt arıyor. Ulusal kanallarda güçlü yapımlar ekrana gelirken, 23 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak hem yayın akışı hem de geçtiğimiz haftanın reyting tablosu, bu akşamki yarışın nasıl şekillenebileceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Hayır. 23 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları şu an için açıklanmadı. Resmî sonuçların, her hafta olduğu gibi TİAK tarafından paylaşılması bekleniyor. Sonuçlar açıklanana kadar gözler, bu akşam ekrana gelen diziler ve programların reyting potansiyeline çevrilmiş durumda.

BU AKŞAM REYTİNG YARIŞINDA HANGİ DİZİLER ÖNE ÇIKIYOR?

TRT 1 – Taşacak Bu Deniz

TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, dramatik yapısı ve güçlü hikâyesiyle Cuma akşamlarının en iddialı dizileri arasında yer alıyor. Önceki haftalardaki performansı, dizinin zirve yarışında yeniden söz sahibi olabileceğini gösteriyor.

Show TV – Kızılcık Şerbeti

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle yine reyting listesinin üst sıralarını hedefliyor. “Kızılcık Şerbeti reytingleri” ve “Show TV reyting” aramalarının yüksekliği, dizinin güçlü izleyici kitlesini koruduğunu ortaya koyuyor.

Kanal D – Arka Sokaklar

Uzun yıllardır ekranlarda olan Arka Sokaklar, sadık izleyicisi sayesinde her hafta ilk 10 için önemli bir aday. Cuma akşamı yayınlanan yeni bölüm, diziyi yine üst sıralara taşıyabilir.

16 OCAK 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI (ABC GRUBU)

23 Ocak 2026 öncesinde, 16 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları izleyiciler tarafından sıkça karşılaştırma amacıyla inceleniyor. İşte ABC Grubu – En Çok İzlenen İlk 10 Program listesi:

Sıra Program Kanal 1 Taşacak Bu Deniz TRT 1 2 Taşacak Bu Deniz (Özet) TRT 1 3 Kızılcık Şerbeti Show TV 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber NOW 6 Esra Erol’da ATV 7 Kızılcık Şerbeti (Özet) Show TV 8 Arka Sokaklar Kanal D 9 ATV Ana Haber ATV 10 İddiaların Aksine TRT 1

ÖNCEKİ HAFTA VERİLERİ BU AKŞAM İÇİN NE SÖYLÜYOR?

16 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları incelendiğinde, Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti arasındaki rekabetin dikkat çektiği görülüyor. Bu tablo, 23 Ocak akşamında da benzer bir zirve mücadelesi yaşanabileceğini gösteriyor.

23 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

Hayır, henüz açıklanmadı. Sonuçlar TİAK tarafından paylaşılacak.

16 Ocak 2026 Cuma reyting birincisi hangi program oldu?

ABC grubunda 16 Ocak 2026 Cuma günü reyting birincisi Taşacak Bu Deniz oldu.

Bu akşam hangi diziler reyting yarışında?

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar, 23 Ocak Cuma akşamının en güçlü reyting adayları arasında yer alıyor.

23 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmasa da, 16 Ocak 2026 verileri güçlü bir referans sunuyor. Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti zirve yarışının favorileri olurken, Arka Sokaklar ve haber programları da ilk 10 mücadelesinde belirleyici olabilir. Gözler, resmî reyting sonuçlarının açıklanacağı listelerde olacak.