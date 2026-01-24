23 OCAK 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen diziden sürpriz atak!

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 23 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları açıklandı.Bu hafta da ekran rekabeti hız kesmezken, günün en çok izlenen dizileri listesinde zirve el değiştirmedi.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ (23 OCAK 2026 CUMA)

23 Ocak 2026 Cuma gününün reyting sonuçlarına göre TRT 1’in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz, artış trendini sürdürerek 15,65 reyting ile liderliğini korudu. Rekorları alt üst etmeye devam eden dizi, tatil dönemine rağmen zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti, yaklaşık bir puanlık artışla 7,47 reytinge yükselerek günün en çok izlenen ikinci yapımı oldu. Dizinin özet bölümü ise 6,87 reytingle üçüncü sırada yer aldı.

Kanal D dizisi Arka Sokaklar, hafif bir düşüş yaşayarak 3,72 reytingle sekizinci sıraya gerilerken, ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,31 reytingle dördüncü sırada yer aldı. Esra Erol’da ise 3,92 reytingle altıncı sırayı elde etti.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

23 Ocak 2026 Cuma – 20+ABC1

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 15,65 2 Kızılcık Şerbeti 7,47 3 Taşacak Bu Deniz (Özet) 6,87 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,31 5 Now Ana Haber 3,93 6 Esra Erol’da 3,92 7 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,83 8 Arka Sokaklar 3,72 9 ATV Ana Haber 3,00 10 Kanal D Ana Haber 2,73

Veri kaynağı: TİAK

REYTİNGLERDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Taşacak Bu Deniz, sömestr tatiline rağmen izleyici kaybetmeyerek 23 Ocak 2026 Cuma gününün açık ara lideri oldu. Kızılcık Şerbeti cephesinde ise hem ana bölüm hem de özet bölümüyle ilk 7 içinde yer alarak güçlü performans dikkat çekti.

23 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçlarında birinci kim oldu? 23 Ocak 2026 Cuma günü reyting sıralamasında Taşacak Bu Deniz 15,65 reytingle birinci oldu. Kızılcık Şerbeti kaçıncı sırada yer aldı? Kızılcık Şerbeti ana bölümüyle ikinci, özet bölümüyle üçüncü sırada yer aldı. Kızılcık Şerbeti 123. Bölüm Fragmanı: “Kızıma rezil ettiler beni!” Günün en çok izlenen dizileri hangileri oldu? Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Taşacak Bu Deniz (Özet) günün en çok izlenen dizileri arasında yer aldı.

23 Ocak 2026 Cuma reyting sonuçları, televizyon ekranlarında dengelerin değişmediğini gösterdi. Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini korurken, Kızılcık Şerbeti’nin yükselişi haftanın en dikkat çeken reyting gelişmeleri arasında yer aldı.