23.Roxy %100 Müzik Günleri’nin kazananları belli oldu

23. Roxy %100 Müzik Günleri'nde final heyecanı yaşandı. Yarışmanın final haftasında 12 grup sahne alırken ödül alan gruplar açıklandı.

Türkiye'nin en köklü ve prestijli müzik yarışmalarından Roxy %100 Müzik Günleri'nin heyecanla beklenen finali 17 Mayıs’ta özel bir tören ile gerçekleşti. 23. Roxy %100 Müzik Günleri'ne bu yıl ikisi yurt dışından olmak üzere 47 şehirden toplam 410 grup başvurdu.

Genç yetenekler başta olmak üzere müzik sektörünün ve tüm müzikseverlerin yakından takip ettiği 23. Roxy %100 Müzik Günleri'nde final heyecanı yaşandı. Yarışmanın final haftasında 12 grup sahne alırken dereceye girenler 17 Mayıs’ta gerçekleşen özel tören ile açıklandı.



Performansların müzik dünyasının önemli isimlerinden oluşan jüri üyelerince değerlendirildiği yarışmanın jürisinde Ahmet Kenan Bilgiç, Alper Bahçekapılı, Barış Demirel, Batıkan Baksı, Boğaç Gökmen, Cem Selcen, Çağrı Sinci, Ece Duyar, Gülşah Güray, Hakan Kurşun, Hakan Tamar, İpek Atcan, İzzet Öz, Kanat Atkaya, Murat Beşer, Murat Hasarı, Nil İpek, Ömer Ahunbay, Özge Fışkın, Şafak Ongan ve Taner Öngür yer aldı.

Geçtiğimiz sene büyük üstad Cahit Berkay ile başlatılan, sektörde ve hayatımızda iz bırakan müzisyenlere verilen saygı ödülü, bu sene Taner Öngür ve İzzet Öz’e verildi. Harun Tekin’in Taner Öngür’e ve Hülya Tunçağ’ın İzzet Öz’e verdiği Saygı Ödülü sırasında yaptıkları konuşmaları tüm müzisyenlere umut oldu.

Bu senenin diğer sürprizi 1. Roxy Müzik Günleri birincisi Teoman’ın birincilik ödülünü vermesi oldu. İzzet Öz’ün sunumu ve Teoman’ın sahnede olması gençlere büyük heyecan yarattı.

Geçtiğimiz yıllarda ödül alanlardan Pelin Çelik, Duran Tokluca, Silüet ve geçtiğimiz yılın birincisi Siyah Tavşan konserleri, gecenin ödül heyecanını eğlence ile birleştirdi.

23.Roxy %100 Müzik Günleri’n de ödül alan gruplar;

Birinci

Alkame - Eskişehir

İkinci

Gabadan - İstanbul

Üçüncü

Juliet - İstanbul

En İyi Performans Ödülü

Babür ve Yeni Dünya Düzeni grubundan Cemre Demircioğlu _ İstanbul