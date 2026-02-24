23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Pazartesi akşamlarının reyting yarışı her hafta olduğu gibi bu hafta da merakla takip ediliyor. “23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusu sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında öne çıkarken, izleyiciler Total ve 20+ABC1 listelerinde zirvenin kimde olacağını öğrenmek istiyor.

23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ilerleyen dakikalarda açıklanması bekleniyor. Rekabetin ise yine oldukça yüksek olacağı tahmin ediliyor.

23 ŞUBAT 2026 REYTİNGLERİ NEDEN BU KADAR MERAK EDİLİYOR?

Pazartesi günleri televizyon ekranlarında çok sayıda güçlü yapımın aynı anda izleyiciyle buluşması, reyting yarışını her zaman “kritik” hale getiriyor. Bu nedenle “pazartesi reyting sonuçları”, “dünün reytingleri açıklandı mı”, “23 Şubat reyting listesi” gibi konular merak eidliyor.

23 Şubat 2026 Pazartesi akşamı için de benzer bir tablo bekleniyor: Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sıralamanın kısa sürede gündeme oturması öngörülüyor.

REKABET YÜKSEK OLACAK MI? 16 ŞUBAT 2026 VERİLERİ İPUCU VERİYOR

23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklanmasa da, bir önceki haftanın verileri rekabetin hangi yapımlar arasında şekillenebileceğine dair önemli bir fikir veriyor. 16 Şubat 2026 Pazartesi reyting listesinde dikkat çeken bir dominasyon görülmüştü.

16 Şubat 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları (TİAK)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 13,44 2 Uzak Şehir (Özet) 6,54 3 Cennetin Çocukları 4,85 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,47 5 Esra Erol’da 4,14 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,65 7 Survivor 3,44 8 Cennetin Çocukları (Özet) 2,84 9 ATV Ana Haber 2,83 10 Kanal D Ana Haber 2,77

16 ŞUBAT LİSTESİ NE SÖYLÜYOR? 23 ŞUBAT İÇİN OLASI SENARYOLAR

16 Şubat 2026 Pazartesi verileri incelendiğinde, Uzak Şehir hem ana bölüm hem de özet bölümüyle listenin üst sıralarında güçlü bir görünüm sergilemişti. Aynı gün Cennetin Çocukları ile Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da gibi gündüz kuşağı yapımlarının da listede yer alması, pazartesi günlerinde izleyici tercihlerinin oldukça geniş bir yelpazeye yayıldığını gösteriyor.

Bu tablo, 23 Şubat 2026 Pazartesi günü açıklanacak reytinglerde de sıralamanın küçük farklarla değişebileceğine ve rekabetin yüksek kalacağına işaret ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçlarının henüz açıklanmadığı belirtilirken, verilerin ilerleyen dakikalarda duyurulması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında Total ve 20+ABC1 listelerinin sıralaması netleşecek.

23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

Hayır. 23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. İlerleyen dakikalarda açıklanması bekleniyor.

23 Şubat 2026 reytinglerinde rekabet yüksek mi olacak?

Evet. Pazartesi günleri güçlü yapımların aynı gün ekrana gelmesi nedeniyle rekabetin yüksek olması bekleniyor.

16 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları 23 Şubat için ne anlatıyor?

16 Şubat verileri, rekabetin üst sıralarda yoğunlaşabileceğine dair ipuçları veriyor. Özellikle Uzak Şehir’in güçlü performansı dikkat çekmişti.

16 Şubat 2026 Pazartesi reytinglerinde birinci kim oldu?

16 Şubat 2026 Pazartesi günü reytinglerde birinci sırada 13,44 reytingle Uzak Şehir yer aldı. (Veri kaynağı: TİAK)

“23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtı şu an için net: Hayır, açıklanmadı. Sonuçların ilerleyen dakikalarda açıklanması bekleniyor. Pazartesi günlerinin yoğun rekabeti düşünüldüğünde, sıralamanın gündemde geniş yer bulacağı öngörülüyor. 16 Şubat 2026 verileri ise yarışın hangi yapımlar arasında şekillenebileceğine dair önemli bir referans sunuyor.