23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | İlk 10 listesinde büyük değişim!

23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında dengelerin nasıl şekillendiği netleşti. 20+ABC1 kategorisinde zirve yarışı yine dikkat çekerken, özellikle İlk 10 listesinde yaşanan sıralama değişimleri izleyicilerin gündemine oturdu. Peki 23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçlarına göre en çok hangi yapım izlendi? İşte detaylı analiz ve karşılaştırmalı tablo…

23 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI (20+ABC1)

Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, istikrarlı performansını sürdürerek 13,46 reytingle zirvedeki yerini korudu. Dizinin özet bölümü de 6,25 reytingle ikinci sırada yer aldı. ATV’nin gündüz kuşağı programı Esra Erol’da ise yükseliş trendini sürdürerek 4,39 reytingle üçüncü sıraya yerleşti.

TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları, yaklaşık bir puanlık düşüş yaşayarak 3,99 reytingle altıncı sıraya geriledi. TRT 1’in dini programı Ramazan Sevinci ise 2,85 reytingle sekizinci sıradan listeye giriş yaptı.

Günlük En Çok İzlenen İlk 10 Program (23 Şubat 2026 – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 13,46 2 Uzak Şehir (Özet) 6,25 3 Esra Erol’da 4,39 4 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,29 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,18 6 Cennetin Çocukları 3,99 7 Survivor 3,13 8 Ramazan Sevinci 2,85 9 Show Ana Haber 2,64 10 Cennetin Çocukları (Özet) 2,49

Veri kaynağı: TİAK

16 ŞUBAT 2026 İLE KARŞILAŞTIRMA: HANGİ YAPIM YÜKSELDİ, HANGİSİ GERİLEDİ?

Bir hafta önce açıklanan 16 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları, rekabetin hangi yapımlar arasında yoğunlaştığını göstermişti. 23 Şubat verileriyle kıyaslandığında özellikle bazı programların sıralamasında dikkat çekici değişimler yaşandı.

16 Şubat 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları (TİAK)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 13,44 2 Uzak Şehir (Özet) 6,54 3 Cennetin Çocukları 4,85 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,47 5 Esra Erol’da 4,14 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,65 7 Survivor 3,44 8 Cennetin Çocukları (Özet) 2,84 9 ATV Ana Haber 2,83 10 Kanal D Ana Haber 2,77

Haftalık Değişim Tablosu (16 Şubat – 23 Şubat Karşılaştırma)

Program 16 Şubat Reyting 23 Şubat Reyting Uzak Şehir 13,44 13,46 Uzak Şehir (Özet) 6,54 6,25 Cennetin Çocukları 4,85 3,99 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,47 4,18 Esra Erol’da 4,14 4,39 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,65 4,29 Survivor 3,44 3,13 Cennetin Çocukları (Özet) 2,84 2,49

İLK 10 LİSTESİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları incelendiğinde, Esra Erol’da ve Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber programlarının yükseliş kaydettiği görülüyor. Buna karşılık Cennetin Çocukları ve özet bölümü düşüş yaşayan yapımlar arasında yer aldı.

Zirvede ise tablo değişmedi. Uzak Şehir, hem 16 Şubat hem 23 Şubat verilerinde liderliğini koruyarak istikrarlı performansını sürdürdü.

23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

13,46 reytingle Uzak Şehir birinci sırada yer aldı.

23 Şubat 2026 Pazartesi İlk 10 listesinde hangi programlar var?

Uzak Şehir, Uzak Şehir (Özet), Esra Erol’da, Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Cennetin Çocukları, Survivor, Ramazan Sevinci, Show Ana Haber ve Cennetin Çocukları (Özet) İlk 10’da yer aldı.

16 Şubat ile 23 Şubat arasında en dikkat çekici değişim ne oldu?

Cennetin Çocukları yaklaşık bir puan düşerken, Esra Erol’da ve Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber yükseliş gösterdi.

23 Şubat 2026 Pazartesi reyting sonuçları, televizyon ekranlarında rekabetin sürdüğünü bir kez daha gösterdi. İlk 10 listesinde bazı sıralamalar değişse de zirvede istikrar dikkat çekti. 16 Şubat verileriyle karşılaştırıldığında, izleyici tercihindeki kaymalar net biçimde ortaya çıkıyor. Önümüzdeki haftalarda reyting yarışının daha da kızışması bekleniyor.